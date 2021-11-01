Свободни работни места за Дупница и региона от днес, 1 ноември

Свободни работни места за Дупница и региона от днес, 1 ноевмри
БЮРО ПО ТРУДА-ДУПНИЦА
СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО
1 учител, детска градина Висше образование
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 45 МЕСТА
4 работници, спомагателни шивашки дейности Средно, основно образование
8 машинни оператори,обувно производство Средно и по-ниско образование
1 автопатрул Средно образование
20 шивачи Средно и по-ниско образование
3 шлосери Средно, основно образование
2 заварчици Средно, основно образование
1 шофьор, разносна търговия Средно образование
1 крояч, текстил Средно образование
4 шивачи мъжко /дамско облекло Основно образование
1 монтьор, гориво-тронспортно оборудване в електроцентрала Средно образование
ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ
СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 2 МЕСТА
2 огняри Средно, основно образование
ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ
СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО
1 лекар Висше образование
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 2 МЕСТА
2 продавач,консултанти Средно образование
ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО
СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , схема „Младежка заетост”
2 продавачи, интернет търговия-обучение обект гр. Благоевград Срочен договор
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Заетост за теб - 2”
20 продавач-консултанти Срочен договор
17 общи работници Срочен договор
4 куриери Срочен договор
5 продавач-консултанти обект гр.София Срочен договор
4 продавачи, разносна търговия обект гр.София Срочен договор
1 продавач, разносна търговия Срочен договор
1 барман обект гр. Сапарева баня Срочен договор
2 шивачи, мъжко/дамско облекло Срочен договор
1 технически сътрудник Срочен договор
1 помощник кухня Срочен договор
1 общ работник ,поддържане на сгради Срочен договор
1 търговски представител Срочен договор
2 чистач/хигиенисти Срочен договор
1 монтажници Срочен договор
1 пълнач обект гр. Бобошево Срочен договор
1 управител обект Сапарева баня Срочен договор
1 продавач, разносна търговия Срочен договор
1 шофьор, лекотоварен автомобил Срочен договор
1 касиер Срочен договор
1 счетоводител Срочен договор
1 чистач, производствени помещения Срочен договор
1 рецепционист, хотел обект гр. Сапарева баня Срочен договор
2 продавачи, автомобили Срочен договор
1 помощник кухня, заведение за бързо хранене Срочен договор
3 автомонтьори Срочен договор
2 шофьори, тежкотоварен автомобил-12 и повече тона Срочен договор
1 шофьори, автобус Срочен договор
2 продавач-консултанти обект гр. Сапарева баня и с. Червен брег Срочен договор
4 машинни оператори, пералня/перачница обект гр. Сапарева баня Срочен договор
1 водопроводчик/външноводоснабдяване
и канализация обект гр. Сапарева баня Срочен договор
4 общи работници обект гр. Сапарева баня Срочен договор
1 отчетник,водещ платежни ведомости Срочен договор
1 технически секретар Срочен договор
2 диспечери, транспортни средства Срочен договор
1 инструктор, спортен Срочен договор
1 производител, мебели обект гр. Кочериново Срочен договор
10 шивачи Срочен договор
5 работници, спомагателна шивашка дейност Срочен договор
5 гладачи, преса (ръчно) Срочен договор
1 шофьор, лек автомобил до 9 места Срочен договор
1 барман Срочен договор
1 автомонтьор обект с. Усойка Срочен договор
1 пласьор, стоки Срочен договор
2 сервитьори Срочен договор
2 помощници, кухня /без домашен обект гр. Бобов дол Срочен договор
1 отчетник, счетоводство Срочен договор
1 оператор, въвеждане на данни Срочен договор
1 работник, извозване и доставка обект с. Самараново Срочен договор
1 продавач-консултант обект с. Самараново Срочен договор
2 общи работници обект гр. Бобов дол Срочен договор
1 обслужващ, бензиностанция/газостанция Срочен договор
4 монтажници, електронно оборудване Срочен договор
1 общ работник обект с. Самораново Срочен договор
1 рецепционист, приемна на лекар Срочен договор
1 снабдител, доставчик Срочен договор
2 камериери/ки обект гр. Сапарева баня Срочен договор
1 продавач-консултант обект с. Саперево Срочен договор
1 работник, кухня обект гр. Сапарева баня Срочен договор
1 общ работник обект с. Крайници Срочен договор
2 общи работници обект с. Джерман Срочен договор
1 продавач- консултант обект гр. Сапарева баня Срочен договор
2 миячи, превозни средства/ръчно Срочен договор
1 продавач-консултант обект с. Червен брег Срочен договор
1 търговски представител Срочен договор