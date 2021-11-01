Свободни работни места за Дупница и региона от днес, 1 ноември





Свободни работни места за Дупница и региона от днес, 1 ноевмри



БЮРО ПО ТРУДА-ДУПНИЦА

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО

1 учител, детска градина Висше образование

СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 45 МЕСТА

4 работници, спомагателни шивашки дейности Средно, основно образование

8 машинни оператори,обувно производство Средно и по-ниско образование

1 автопатрул Средно образование

20 шивачи Средно и по-ниско образование

3 шлосери Средно, основно образование

2 заварчици Средно, основно образование

1 шофьор, разносна търговия Средно образование

1 крояч, текстил Средно образование

4 шивачи мъжко /дамско облекло Основно образование

1 монтьор, гориво-тронспортно оборудване в електроцентрала Средно образование

ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 2 МЕСТА

2 огняри Средно, основно образование

ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО

1 лекар Висше образование

СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 2 МЕСТА

2 продавач,консултанти Средно образование

ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , схема „Младежка заетост”

2 продавачи, интернет търговия-обучение обект гр. Благоевград Срочен договор

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Заетост за теб - 2”

20 продавач-консултанти Срочен договор

17 общи работници Срочен договор

4 куриери Срочен договор

5 продавач-консултанти обект гр.София Срочен договор

4 продавачи, разносна търговия обект гр.София Срочен договор

1 продавач, разносна търговия Срочен договор

1 барман обект гр. Сапарева баня Срочен договор

2 шивачи, мъжко/дамско облекло Срочен договор

1 технически сътрудник Срочен договор

1 помощник кухня Срочен договор

1 общ работник ,поддържане на сгради Срочен договор

1 търговски представител Срочен договор

2 чистач/хигиенисти Срочен договор

1 монтажници Срочен договор

1 пълнач обект гр. Бобошево Срочен договор

1 управител обект Сапарева баня Срочен договор

1 продавач, разносна търговия Срочен договор

1 шофьор, лекотоварен автомобил Срочен договор

1 касиер Срочен договор

1 счетоводител Срочен договор

1 чистач, производствени помещения Срочен договор

1 рецепционист, хотел обект гр. Сапарева баня Срочен договор

2 продавачи, автомобили Срочен договор

1 помощник кухня, заведение за бързо хранене Срочен договор

3 автомонтьори Срочен договор

2 шофьори, тежкотоварен автомобил-12 и повече тона Срочен договор

1 шофьори, автобус Срочен договор

2 продавач-консултанти обект гр. Сапарева баня и с. Червен брег Срочен договор

4 машинни оператори, пералня/перачница обект гр. Сапарева баня Срочен договор

1 водопроводчик/външноводоснабдяване

и канализация обект гр. Сапарева баня Срочен договор

4 общи работници обект гр. Сапарева баня Срочен договор

1 отчетник,водещ платежни ведомости Срочен договор

1 технически секретар Срочен договор

2 диспечери, транспортни средства Срочен договор

1 инструктор, спортен Срочен договор

1 производител, мебели обект гр. Кочериново Срочен договор

10 шивачи Срочен договор

5 работници, спомагателна шивашка дейност Срочен договор

5 гладачи, преса (ръчно) Срочен договор

1 шофьор, лек автомобил до 9 места Срочен договор

1 барман Срочен договор

1 автомонтьор обект с. Усойка Срочен договор

1 пласьор, стоки Срочен договор

2 сервитьори Срочен договор

2 помощници, кухня /без домашен обект гр. Бобов дол Срочен договор

1 отчетник, счетоводство Срочен договор

1 оператор, въвеждане на данни Срочен договор

1 работник, извозване и доставка обект с. Самараново Срочен договор

1 продавач-консултант обект с. Самараново Срочен договор

2 общи работници обект гр. Бобов дол Срочен договор

1 обслужващ, бензиностанция/газостанция Срочен договор

4 монтажници, електронно оборудване Срочен договор

1 общ работник обект с. Самораново Срочен договор

1 рецепционист, приемна на лекар Срочен договор

1 снабдител, доставчик Срочен договор

2 камериери/ки обект гр. Сапарева баня Срочен договор

1 продавач-консултант обект с. Саперево Срочен договор

1 работник, кухня обект гр. Сапарева баня Срочен договор

1 общ работник обект с. Крайници Срочен договор

2 общи работници обект с. Джерман Срочен договор

1 продавач- консултант обект гр. Сапарева баня Срочен договор

2 миячи, превозни средства/ръчно Срочен договор

1 продавач-консултант обект с. Червен брег Срочен договор

1 търговски представител Срочен договор