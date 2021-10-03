Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини





А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 6 МЕСТА

5 медицински сестри Висше образование

1 логопед Висше образование

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 91 МЕСТА

4 работници, спомагателни шивашки дейности Средно, основно образование

2 изготвители,

боя/лакове,багрила/ флюсове и лустра Средно образование

1 автомонтьор Средно образование

3 машинни оператори,обувно производство Средно и по-ниско образование

1 автопатрул Средно образование

80 шофьори, товарен автомобил

/международни превози Средно образование, гр. Пловдив

ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА



Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА



ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО

1 учител по математика и информатика Висше образование

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 5 МЕСТА

2 продавач,консултанти Средно образование

3 машинни оператори, изделия от хартия Средно образование



ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , схема „Младежка заетост”

2 продавачи, интернет търговия-обучение обект гр. Благоевград Срочен договор

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Заетост за теб - 2”

16 продавач-консултанти Срочен договор

10 общи работници Срочен договор

3 куриери Срочен договор

5 продавач-консултанти обект гр.София Срочен договор

4 продавачи, разносна търговия обект гр.София Срочен договор

1 барман обект гр. Сапарева баня Срочен договор

3 шивачи, мъжко/дамско облекло Срочен договор

1 шивач Срочен договор

2 технически сътрудници Срочен договор

1 разносвач обект гр. Сапарева баня Срочен договор

1 общи работници обект гр. Сапарева баня Срочен договор

1 технически сътрудник обект гр. Рила Срочен договор

1 търговски сътрудник обект гр. Рила Срочен договор

1 помощник кухня Срочен договор

1 общ работник ,поддържане на сгради Срочен договор

2 търговски представители Срочен договор

1 общ работник ,промишлеността Срочен договор

1 продавач –павилион обект гр.Сапарева баня Срочен договор

1 общ работник обект с.Блатино Срочен договор

1 консултант промотьор ,продажби обект с.Блатино Срочен договор

2 шивачи обект с.Блатино Срочен договор

2 чистач/хигиенисти Срочен договор

1 диспечер, транспортни средства обект гр. Сапарева баня Срочен договор

1 снабдител, доставчик обект гр. Кочериново Срочен договор

1 барман обект гр. Сапарева баня Срочен договор

1 отчетник, счетоводство Срочен договор

1 счетоводител, оперативен Срочен договор

1 монтажник Срочен договор

1 оператор, въвеждане на данни Срочен договор

1 чистач/хигиенист обект гр. Сапарева баня Срочен договор

1 пълнач обект гр. Бобошево Срочен договор

2 машинни оператори,пералня/перачница обект Сапарева баня Срочен договор

1 управител обект Сапарева баня Срочен договор

1 технически сътрудник Срочен договор

1 сервитьор обект гр. Сапарева баня Срочен договор

1 администратор, хотел обект гр. Сапарева баня Срочен договор

1 камериер/ка обект гр. Сапарева баня Срочен договор

1 обущар Срочен договор

2 продавачи, разносна търговия Срочен договор

1 танцьор обект с. Ресилово Срочен договор

1 фактурист обект с. Ресилово Срочен договор

1 оператор, въвеждане на данни обект с. Ресилово Срочен договор

1 работник,товаро-разтоварна дейност Срочен договор

1 шофьор, лекотоварен автомобил Срочен договор

1 касиер Срочен договор

1 счетоводител Срочен договор

1 продавач-консултант обект гр. Бобов дол Срочен договор

1 чистач, производствени помещения Срочен договор

1 рецепционист, хотел обект гр. Сапарева баня Срочен договор

1 готвач обект гр. Сапарева баня Срочен договор

1 рецепционист, хотел обект гр. Сапарева баня

1 технически сътрудник Срочен договор

2 монтажници, превозни средства Срочен договор

1 счетоводител, оперативен Срочен договор

2 продавачи, автомобили Срочен договор

1 спедитор Срочен договор

1 помощник кухня, заведение за бързо хранене Срочен договор

1 машинен оператор, дърводелство обект с. Сапарево Срочен договор

Работа в чужбина и Свободни работни места по EURES