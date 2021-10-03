Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 6 МЕСТА
5 медицински сестри Висше образование
1 логопед Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 91 МЕСТА
4 работници, спомагателни шивашки дейности Средно, основно образование
2 изготвители,
боя/лакове,багрила/ флюсове и лустра Средно образование
1 автомонтьор Средно образование
3 машинни оператори,обувно производство Средно и по-ниско образование
1 автопатрул Средно образование
80 шофьори, товарен автомобил
/международни превози Средно образование, гр. Пловдив
ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО
1 учител по математика и информатика Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 5 МЕСТА
2 продавач,консултанти Средно образование
3 машинни оператори, изделия от хартия Средно образование
ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , схема „Младежка заетост”
2 продавачи, интернет търговия-обучение обект гр. Благоевград Срочен договор
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Заетост за теб - 2”
16 продавач-консултанти Срочен договор
10 общи работници Срочен договор
3 куриери Срочен договор
5 продавач-консултанти обект гр.София Срочен договор
4 продавачи, разносна търговия обект гр.София Срочен договор
1 барман обект гр. Сапарева баня Срочен договор
3 шивачи, мъжко/дамско облекло Срочен договор
1 шивач Срочен договор
2 технически сътрудници Срочен договор
1 разносвач обект гр. Сапарева баня Срочен договор
1 общи работници обект гр. Сапарева баня Срочен договор
1 технически сътрудник обект гр. Рила Срочен договор
1 търговски сътрудник обект гр. Рила Срочен договор
1 помощник кухня Срочен договор
1 общ работник ,поддържане на сгради Срочен договор
2 търговски представители Срочен договор
1 общ работник ,промишлеността Срочен договор
1 продавач –павилион обект гр.Сапарева баня Срочен договор
1 общ работник обект с.Блатино Срочен договор
1 консултант промотьор ,продажби обект с.Блатино Срочен договор
2 шивачи обект с.Блатино Срочен договор
2 чистач/хигиенисти Срочен договор
1 диспечер, транспортни средства обект гр. Сапарева баня Срочен договор
1 снабдител, доставчик обект гр. Кочериново Срочен договор
1 барман обект гр. Сапарева баня Срочен договор
1 отчетник, счетоводство Срочен договор
1 счетоводител, оперативен Срочен договор
1 монтажник Срочен договор
1 оператор, въвеждане на данни Срочен договор
1 чистач/хигиенист обект гр. Сапарева баня Срочен договор
1 пълнач обект гр. Бобошево Срочен договор
2 машинни оператори,пералня/перачница обект Сапарева баня Срочен договор
1 управител обект Сапарева баня Срочен договор
1 технически сътрудник Срочен договор
1 сервитьор обект гр. Сапарева баня Срочен договор
1 администратор, хотел обект гр. Сапарева баня Срочен договор
1 камериер/ка обект гр. Сапарева баня Срочен договор
1 обущар Срочен договор
2 продавачи, разносна търговия Срочен договор
1 танцьор обект с. Ресилово Срочен договор
1 фактурист обект с. Ресилово Срочен договор
1 оператор, въвеждане на данни обект с. Ресилово Срочен договор
1 работник,товаро-разтоварна дейност Срочен договор
1 шофьор, лекотоварен автомобил Срочен договор
1 касиер Срочен договор
1 счетоводител Срочен договор
1 продавач-консултант обект гр. Бобов дол Срочен договор
1 чистач, производствени помещения Срочен договор
1 рецепционист, хотел обект гр. Сапарева баня Срочен договор
1 готвач обект гр. Сапарева баня Срочен договор
1 рецепционист, хотел обект гр. Сапарева баня
1 технически сътрудник Срочен договор
2 монтажници, превозни средства Срочен договор
1 счетоводител, оперативен Срочен договор
2 продавачи, автомобили Срочен договор
1 спедитор Срочен договор
1 помощник кухня, заведение за бързо хранене Срочен договор
1 машинен оператор, дърводелство обект с. Сапарево Срочен договор
Работа в чужбина и Свободни работни места по EURES