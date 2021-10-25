



Свободни работни места за Дупница и региона от днес, 25 октомври:

БЮРО ПО ТРУДА-ДУПНИЦА

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 7 МЕСТА

5 медицински сестри Висше образование

1 учител по химия и биология Висше образование

1 начален учител Висше образование



СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 46 МЕСТА



9 работници, спомагателни шивашки дейности Средно, основно образование

2 изготвители,

боя/лакове,багрила/ флюсове и лустра Средно образование

8 машинни оператори,обувно производство Средно и по-ниско образование

1 автопатрул Средно образование

20 шивачи Средно и по-ниско образование

1 оператор, сигурност Средно образование

3 шлосери Средно, основно образование

2 заварчици Средно, основно образование

1 шофьор, разносна търговия Средно образование

ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ



СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО

1 учител,общообразователен учебен предмет Висше образование



СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 2 МЕСТА

2 огняри Средно, основно образование

ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА



СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 5 МЕСТА



2 продавач,консултанти Средно образование

3 машинни оператори, изделия от хартия Средно образование



ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО



СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , схема „Младежка заетост”

2 продавачи, интернет търговия-обучение обект гр. Благоевград Срочен договор

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Заетост за теб - 2”

12 продавач-консултанти Срочен договор

13 общи работници Срочен договор

2 куриери Срочен договор

5 продавач-консултанти обект гр.София Срочен договор

4 продавачи, разносна търговия обект гр.София Срочен договор

1 продавач, разносна търговия Срочен договор

1 барман обект гр. Сапарева баня Срочен договор

2 шивачи, мъжко/дамско облекло Срочен договор

3 технически сътрудници Срочен договор

1 помощник кухня Срочен договор

1 общ работник ,поддържане на сгради Срочен договор

1 търговски представител Срочен договор

2 чистач/хигиенисти Срочен договор

1 счетоводител, оперативен Срочен договор

1 монтажници Срочен договор

1 пълнач обект гр. Бобошево Срочен договор

1 управител обект Сапарева баня Срочен договор

1 продавач, разносна търговия Срочен договор

1 шофьор, лекотоварен автомобил Срочен договор

1 касиер Срочен договор

1 счетоводител Срочен договор

1 продавач-консултант Срочен договор

1 чистач, производствени помещения Срочен договор

1 рецепционист, хотел обект гр. Сапарева баня Срочен договор

2 продавачи, автомобили Срочен договор

1 помощник кухня, заведение за бързо хранене Срочен договор

3 продавач-консултанти обекти гр. Дупница и с. Блатино Срочен договор

3 автомонтьори Срочен договор

2 шофьори, тежкотоварен автомобил-12 и повече тона Срочен договор

1 шофьори, автобус Срочен договор

2 продавач-консултанти обект гр. Сапарева баня и с. Червен брег Срочен договор

4 машинни оператори, пералня/перачница обект гр. Сапарева баня Срочен договор

1 водопроводчик/външноводоснабдяване

и канализация обект гр. Сапарева баня Срочен договор

2 общи работници обект гр. Сапарева баня Срочен договор

4 работници, товаро-разтоварна дейност Срочен договор

1 оператор, сигурност Срочен договор

1 отчетник,водещ платежни ведомости Срочен договор

1 технически секретар Срочен договор

1 продавач-консултант обект с. Яхиново Срочен договор

2 шофьори, лекотоварен автомобил обект с. Яхиново Срочен договор

1 резач обект с. Яхиново Срочен договор

1 майстор, производство на хлебни изделия обект с. Яхиново Срочен договор

1 експедитор, стоки и товари обект с. Яхиново Срочен договор

2 диспечери, транспортни средства Срочен договор

1 инструктор, спортен Срочен договор

1 производител, мебели обект гр. Кочериново Срочен договор

10 шивачи Срочен договор

5 работници, спомагателна шивашка дейност Срочен договор

5 гладачи, преса (ръчно) Срочен договор

1 шофьор, лек автомобил до 9 места Срочен договор

1 барман Срочен договор

1 автомонтьор обект с. Усойка Срочен договор

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА,обявени в Дирекции „Бюро по труда”в други региони

80 шофьори, товарен автомобил

/международни превози/ „ВИА ЛОГИСТИК”ЕООД, гр. Пловдив Средно образование