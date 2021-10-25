Свободни работни места за Дупница и региона от днес, 25 октомври:
БЮРО ПО ТРУДА-ДУПНИЦА
СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 7 МЕСТА
5 медицински сестри Висше образование
1 учител по химия и биология Висше образование
1 начален учител Висше образование
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 46 МЕСТА
9 работници, спомагателни шивашки дейности Средно, основно образование
2 изготвители,
боя/лакове,багрила/ флюсове и лустра Средно образование
8 машинни оператори,обувно производство Средно и по-ниско образование
1 автопатрул Средно образование
20 шивачи Средно и по-ниско образование
1 оператор, сигурност Средно образование
3 шлосери Средно, основно образование
2 заварчици Средно, основно образование
1 шофьор, разносна търговия Средно образование
ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ
СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО
1 учител,общообразователен учебен предмет Висше образование
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 2 МЕСТА
2 огняри Средно, основно образование
ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ
СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 5 МЕСТА
2 продавач,консултанти Средно образование
3 машинни оператори, изделия от хартия Средно образование
ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО
СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , схема „Младежка заетост”
2 продавачи, интернет търговия-обучение обект гр. Благоевград Срочен договор
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Заетост за теб - 2”
12 продавач-консултанти Срочен договор
13 общи работници Срочен договор
2 куриери Срочен договор
5 продавач-консултанти обект гр.София Срочен договор
4 продавачи, разносна търговия обект гр.София Срочен договор
1 продавач, разносна търговия Срочен договор
1 барман обект гр. Сапарева баня Срочен договор
2 шивачи, мъжко/дамско облекло Срочен договор
3 технически сътрудници Срочен договор
1 помощник кухня Срочен договор
1 общ работник ,поддържане на сгради Срочен договор
1 търговски представител Срочен договор
2 чистач/хигиенисти Срочен договор
1 счетоводител, оперативен Срочен договор
1 монтажници Срочен договор
1 пълнач обект гр. Бобошево Срочен договор
1 управител обект Сапарева баня Срочен договор
1 продавач, разносна търговия Срочен договор
1 шофьор, лекотоварен автомобил Срочен договор
1 касиер Срочен договор
1 счетоводител Срочен договор
1 продавач-консултант Срочен договор
1 чистач, производствени помещения Срочен договор
1 рецепционист, хотел обект гр. Сапарева баня Срочен договор
2 продавачи, автомобили Срочен договор
1 помощник кухня, заведение за бързо хранене Срочен договор
3 продавач-консултанти обекти гр. Дупница и с. Блатино Срочен договор
3 автомонтьори Срочен договор
2 шофьори, тежкотоварен автомобил-12 и повече тона Срочен договор
1 шофьори, автобус Срочен договор
2 продавач-консултанти обект гр. Сапарева баня и с. Червен брег Срочен договор
4 машинни оператори, пералня/перачница обект гр. Сапарева баня Срочен договор
1 водопроводчик/външноводоснабдяване
и канализация обект гр. Сапарева баня Срочен договор
2 общи работници обект гр. Сапарева баня Срочен договор
4 работници, товаро-разтоварна дейност Срочен договор
1 оператор, сигурност Срочен договор
1 отчетник,водещ платежни ведомости Срочен договор
1 технически секретар Срочен договор
1 продавач-консултант обект с. Яхиново Срочен договор
2 шофьори, лекотоварен автомобил обект с. Яхиново Срочен договор
1 резач обект с. Яхиново Срочен договор
1 майстор, производство на хлебни изделия обект с. Яхиново Срочен договор
1 експедитор, стоки и товари обект с. Яхиново Срочен договор
2 диспечери, транспортни средства Срочен договор
1 инструктор, спортен Срочен договор
1 производител, мебели обект гр. Кочериново Срочен договор
10 шивачи Срочен договор
5 работници, спомагателна шивашка дейност Срочен договор
5 гладачи, преса (ръчно) Срочен договор
1 шофьор, лек автомобил до 9 места Срочен договор
1 барман Срочен договор
1 автомонтьор обект с. Усойка Срочен договор
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА,обявени в Дирекции „Бюро по труда”в други региони
80 шофьори, товарен автомобил
/международни превози/ „ВИА ЛОГИСТИК”ЕООД, гр. Пловдив Средно образование