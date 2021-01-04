



Свободни работни места за Дупница и региона от днес, 4 януари:

БЮРО ПО ТРУДА-ДУПНИЦА



СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА



СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 17 МЕСТА

1 счетоводител, оперативен Средно образование, опит 1г.

2 общи работници Средно и по-ниско образование

5 монтьори,двигатели на моторни превозни средства Средно образование

1 ръководител, движение Средно образование, обект Стомана Перник

1 стрелочник Средно образование, обект Стомана Перник

1 машинист, локомотивен Средно образование, обект Стомана Перник

1 маневрист Средно образование, обект Стомана Перник

1 монтажник, дограма Средно образование

4 касиер-продавачи Средно образование



ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА





ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА





ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , схема „Младежка заетост”

1 мърчандайзер, продажби-обучение Срочен договор

3 продавач-консултанти-обучение Срочен договор

1 носач-товарач-обучение Срочен договор

1 сервитьор-обучение Срочен договор

1 работник, кухня-обучение Срочен договор



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Заетост за теб”

1 общ работник обект с. Паничище Срочен договор

2 работници, товаро-разтоварна дейност Срочен договор

1 продавач,хранителни продукти Срочен договор

1 продавач, павилион Срочен договор

1 чистач/хигиенист Срочен договор

1 снабдител,доставчик Срочен договор

2 продавачи, разносна търговия Срочен договор



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Заетост за теб - 2”

1 работник, кухня Срочен договор

1 шивач обект с. Бараково Срочен договор

5 продавач-консултанти Срочен договор

1 счетоводител, оперативен Срочен договор

1 автомонтьор обект гр. Кочериново Срочен договор

1 изпитател, моторни превозни средства обект гр. Кочериново Срочен договор

1 дистрибутор обект гр. Кочериново Срочен договор

3 общи работници Срочен договор

2 фризьори Срочен договор

1 чистач/хигиенист Срочен договор

1 маникюрист Срочен договор

1 счетоводител, оперативен Срочен договор

4 чистач/хигиенисти Срочен договор

1 информатор,приемна Срочен договор

10 общи работници, строителство на сгради обект гр.Сапарева баня Срочен договор

3 общи работници обект гр.Сапарева баня Срочен договор

4 работници, строителство обект с. Сапарево Срочен договор

2 помощници-кухня,заведение

за бързо хранене Срочен договор

1 шофьор, такси Срочен договор

1 офис мениджър Срочен договор

1 технически изпълнител Срочен договор

2 общи работници обект гр. Бобов дол Срочен договор

1 машинен оператор, металорежещи машини обект гр. Бобов дол Срочен договор



Работа в чужбина и Свободни работни места по EURES

Великобритания- земеделски работници за бране на цветя

Италия- работници за ремонт на бани, В и К /за предпочитане са основни познания по италиански и английски език, но не са задължителни

Чехия-оператори в завод за производство на климатици

- оператор в производството-електромеханичен монтаж в завод за автомобилни части

- машинен оператор

Испания- селскостопански работници за бране на ягоди