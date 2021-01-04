Свободни работни места за Дупница и региона от днес, 4 януари:
БЮРО ПО ТРУДА-ДУПНИЦА
СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 17 МЕСТА
1 счетоводител, оперативен Средно образование, опит 1г.
2 общи работници Средно и по-ниско образование
5 монтьори,двигатели на моторни превозни средства Средно образование
1 ръководител, движение Средно образование, обект Стомана Перник
1 стрелочник Средно образование, обект Стомана Перник
1 машинист, локомотивен Средно образование, обект Стомана Перник
1 маневрист Средно образование, обект Стомана Перник
1 монтажник, дограма Средно образование
4 касиер-продавачи Средно образование
ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ
СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ
СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО
СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , схема „Младежка заетост”
1 мърчандайзер, продажби-обучение Срочен договор
3 продавач-консултанти-обучение Срочен договор
1 носач-товарач-обучение Срочен договор
1 сервитьор-обучение Срочен договор
1 работник, кухня-обучение Срочен договор
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Заетост за теб”
1 общ работник обект с. Паничище Срочен договор
2 работници, товаро-разтоварна дейност Срочен договор
1 продавач,хранителни продукти Срочен договор
1 продавач, павилион Срочен договор
1 чистач/хигиенист Срочен договор
1 снабдител,доставчик Срочен договор
2 продавачи, разносна търговия Срочен договор
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Заетост за теб - 2”
1 работник, кухня Срочен договор
1 шивач обект с. Бараково Срочен договор
5 продавач-консултанти Срочен договор
1 счетоводител, оперативен Срочен договор
1 автомонтьор обект гр. Кочериново Срочен договор
1 изпитател, моторни превозни средства обект гр. Кочериново Срочен договор
1 дистрибутор обект гр. Кочериново Срочен договор
3 общи работници Срочен договор
2 фризьори Срочен договор
1 чистач/хигиенист Срочен договор
1 маникюрист Срочен договор
1 счетоводител, оперативен Срочен договор
4 чистач/хигиенисти Срочен договор
1 информатор,приемна Срочен договор
10 общи работници, строителство на сгради обект гр.Сапарева баня Срочен договор
3 общи работници обект гр.Сапарева баня Срочен договор
4 работници, строителство обект с. Сапарево Срочен договор
2 помощници-кухня,заведение
за бързо хранене Срочен договор
1 шофьор, такси Срочен договор
1 офис мениджър Срочен договор
1 технически изпълнител Срочен договор
2 общи работници обект гр. Бобов дол Срочен договор
1 машинен оператор, металорежещи машини обект гр. Бобов дол Срочен договор
Работа в чужбина и Свободни работни места по EURES
Великобритания- земеделски работници за бране на цветя
Италия- работници за ремонт на бани, В и К /за предпочитане са основни познания по италиански и английски език, но не са задължителни
Чехия-оператори в завод за производство на климатици
- оператор в производството-електромеханичен монтаж в завод за автомобилни части
- машинен оператор
Испания- селскостопански работници за бране на ягоди