42 свободни места за висшисти има в Бюро по труда-Дупница





Свободни работни места за Дупница и региона от 8 септември:

БЮРО ПО ТРУДА-ДУПНИЦА

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 42 МЕСТА

2 учител по математика Висше образование

2 учител I-IV клас Висше образование

5 медицински сестри Висше образование

1 учител по биология Висше образование

6 учител по БЕЛ Висше образование

7 възпитател – ЦДО Висше образование

1 учител по музика Висше образование, 190 учебни часа годишно

1 учител по история и цивилизации Висше образование, 208 учебни часа годишно

1 учител по английски език Висше образование, 346 учебни часа годишно

1 учител по география и история (V-XII) Висше образование

1 начален учител Висше образование

1 главен счетоводител Висше образование

2 учител, теоретично обучение Висше образование

2 учител, руски език – лекторски Висше образование

1 учител по технологии и предприемачество Висше образование

1 учител по музика Висше образование

1 учител треньор по ФВС Висше образование

1 учител по история и цивилизации Висше образование

1 учител по география и икономика Висше образование

1 учител по биология и здравно образование Висше образование

1 учител по английски език Висше образование

1 учител по философия Висше образование

1 учител по ФВС Висше обарозование

1 учител по френски език Висше образование



СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 628 МЕСТА



4 монтажници Средно образование, италиански, английски език-обекти в Италия/Милано/

1 работници, спомагателни шивашки дейности Средно и по-ниско образование

3 шофьори, самосвал Средно образование, кат. „С”

2 шофьори, товарен автомобил Средно образование, кат. „С” и „СЕ”

3 готвачи Средно образование

2 сервитьори Средно, основно образование

500 монтажници на електронни елементи Средно образование,обект Чехия/гр.Пардубице

1 оператор,спомагателни съоръжения в електроцентрала Средно образование

5 общи работници Средно и по-ниско образование

3 шивачи Средно, основно образование

18 сортировачи Средно образование

1 крояч, текстил Средно образование

4 монтажници, мебели от дърво Средно образование

4 шофьори, лекотоварен автомобил Средно образование, кат. В

1 тапицер Средно образование

1 техник, промишлена електроника Средно образование

29 пакетировачи Средно, основно образование

20 работника, сладкарско производство Средно, основно образование

6 машинни оператора в обувното производство Основно образование

1 контрольор качество Основно образование

5 шивач в обувното производство Основно образование

10 ръчника в обувното производство Без образование

1 огняр Средно образование

2 шофьори, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона Средно образование, дигитална карта, кат.C+E, психо компетентност



ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА



ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ



СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 2 МЯСТО

1 лекар, педиатър Висше образование

1 еколог Висше образование

СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО

1 готвач Средно образование

ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА





ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , схема „Младежка заетост”

2 сервитьори-обучение обект гр.Сапарева баня Срочен договор

1 продавач-консултант-обучение обект с. Долистово Срочен договор

2 продавачи, павилион-обучение Срочен договор

1 куриер-обучение Срочен договор

1 технически секретар- обучение обект м.Отовица,с.РесиловоСрочен договор

1 камериер/ка-обучение- обучение обект м.Отовица,с.РесиловоСрочен договор

1 готвач, заведение за бързо хранене-обучение Срочен договор

1 чистач-обучение Срочен договор

1 сервитьор-обучение Срочен договор



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по мерки за заетост

от Закона за насърчаване на заетостта

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП ”РЧР”, схема”ОЗ Компонент II”

1 продавач-консултант Срочен договор

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Заетост за теб”

2 сервитьори Срочен договор

2 сервитьори обект гр.Сапарева баня Срочен договор

1 готвач обект гр.Сапарева баня Срочен договор

3 продавач-консултанти Срочен договор

1 отчетник, счетоводство Срочен договор

1 компютърен оператор Срочен договор

5 товарачи Срочен договор

2 общи работници, строителство на сгради обект с. Сапарево Срочен договор

2 сервитьори Срочен договор

1 чистач/хигиенист Срочен договор

1 помощник кухня,заведение за бързо хранене Срочен договор

18 общи работници в промишлеността Срочен договор

1 деловодител Срочен договор