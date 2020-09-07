42 свободни места за висшисти има в Бюро по труда-Дупница

Свободни работни места за Дупница и региона от 8 септември:
БЮРО ПО ТРУДА-ДУПНИЦА
СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 42 МЕСТА
2 учител по математика Висше образование
2 учител I-IV клас Висше образование
5 медицински сестри Висше образование
1 учител по биология Висше образование
6 учител по БЕЛ Висше образование
7 възпитател – ЦДО Висше образование
1 учител по музика Висше образование, 190 учебни часа годишно
1 учител по история и цивилизации Висше образование, 208 учебни часа годишно
1 учител по английски език Висше образование, 346 учебни часа годишно
1 учител по география и история (V-XII) Висше образование
1 начален учител Висше образование
1 главен счетоводител Висше образование
2 учител, теоретично обучение Висше образование
2 учител, руски език – лекторски Висше образование
1 учител по технологии и предприемачество Висше образование
1 учител по музика Висше образование
1 учител треньор по ФВС Висше образование
1 учител по история и цивилизации Висше образование
1 учител по география и икономика Висше образование
1 учител по биология и здравно образование Висше образование
1 учител по английски език Висше образование
1 учител по философия Висше образование
1 учител по ФВС Висше обарозование
1 учител по френски език Висше образование
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 628 МЕСТА
4 монтажници Средно образование, италиански, английски език-обекти в Италия/Милано/
1 работници, спомагателни шивашки дейности Средно и по-ниско образование
3 шофьори, самосвал Средно образование, кат. „С”
2 шофьори, товарен автомобил Средно образование, кат. „С” и „СЕ”
3 готвачи Средно образование
2 сервитьори Средно, основно образование
500 монтажници на електронни елементи Средно образование,обект Чехия/гр.Пардубице
1 оператор,спомагателни съоръжения в електроцентрала Средно образование
5 общи работници Средно и по-ниско образование
3 шивачи Средно, основно образование
18 сортировачи Средно образование
1 крояч, текстил Средно образование
4 монтажници, мебели от дърво Средно образование
4 шофьори, лекотоварен автомобил Средно образование, кат. В
1 тапицер Средно образование
1 техник, промишлена електроника Средно образование
29 пакетировачи Средно, основно образование
20 работника, сладкарско производство Средно, основно образование
6 машинни оператора в обувното производство Основно образование
1 контрольор качество Основно образование
5 шивач в обувното производство Основно образование
10 ръчника в обувното производство Без образование
1 огняр Средно образование
2 шофьори, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона Средно образование, дигитална карта, кат.C+E, психо компетентност
ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ
СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ
СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 2 МЯСТО
1 лекар, педиатър Висше образование
1 еколог Висше образование
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО
1 готвач Средно образование
ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО
СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , схема „Младежка заетост”
2 сервитьори-обучение обект гр.Сапарева баня Срочен договор
1 продавач-консултант-обучение обект с. Долистово Срочен договор
2 продавачи, павилион-обучение Срочен договор
1 куриер-обучение Срочен договор
1 технически секретар- обучение обект м.Отовица,с.РесиловоСрочен договор
1 камериер/ка-обучение- обучение обект м.Отовица,с.РесиловоСрочен договор
1 готвач, заведение за бързо хранене-обучение Срочен договор
1 чистач-обучение Срочен договор
1 сервитьор-обучение Срочен договор
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по мерки за заетост
от Закона за насърчаване на заетостта
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП ”РЧР”, схема”ОЗ Компонент II”
1 продавач-консултант Срочен договор
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Заетост за теб”
2 сервитьори Срочен договор
2 сервитьори обект гр.Сапарева баня Срочен договор
1 готвач обект гр.Сапарева баня Срочен договор
3 продавач-консултанти Срочен договор
1 отчетник, счетоводство Срочен договор
1 компютърен оператор Срочен договор
5 товарачи Срочен договор
2 общи работници, строителство на сгради обект с. Сапарево Срочен договор
2 сервитьори Срочен договор
1 чистач/хигиенист Срочен договор
1 помощник кухня,заведение за бързо хранене Срочен договор
18 общи работници в промишлеността Срочен договор
1 деловодител Срочен договор