Протестите: Нахвърляни по земята арестанти, десетки пострадали и раздигнати лагери

Нахвърляни по земята арестанти с белезници, десетки пострадали, един от който е с черепно-мозъчна травма, раздигнати лагери, задържани лидер на политическа партия и журналист. Това е обобщението от деня на общонационалния протест под името Велико народно събрание. По данни на организаторите във вчерашния протест са се включили над 50 000 души.



Още през деня бе арестуван съпредседателят на Зелено движение – една от партиите в коалицията Демократична България, Борислав Сандов. С него е задържан и членът на Националния съвет на партията Иван Калчев.



Това доведе до мигновена реакция от страна на Европейските зелени: „Призоваваме за незабавно освобождаване на Борислав Сандов, съпредседател на българските Зелени – Зелено движение и други партийни членове и мирни протестиращи, които са арестувани пред парламента на България.

Европейските Зелени призоваха за спиране на полицейското насилие и намеса на ЕНП.



Премиерът Бойко Борисов- и полицията в страната не трябва да нарушават правото на гражданите си на протест!

ЕНП (Европейската народна партия) трябва да реагира незабавно, като притисне членската си партия (бел.ред. ГЕРБ) да спре да разрешава полицейско насилие срещу мирни протестиращи и да освободи всички граждани, задържани за прекратяване на корупцията в България“.

Сред задържаните е и доц. Стоян Бешков от Националния природонаучен музей към Българската академия на науките.

Рано тази сутрин стана ясно, че снощи е не само арестуван, но и пострадал по време за задържането журналистът Димитър Кенаров, публикувал в Esquire, Outside, The Nation, The Atlantic, Foreign Policy, The International New York Times и The Virginia Quarterly Revi.

От Асоциацията на европейските журналисти написаха:

„Журналистът и член на АЕЖ Димитър Кенаров е задържан тази вечер, докато отразява протестите в София. Опитваме се да разберем къде е отведен и настояваме за незабавното му освобождаване“.

Кенаров е публикувал към 4:30 часа следното съобщение: "Днес, докато отразявах протестите в София, бях хванат от полицията, хвърлен на земята и брутално ритан в главата. Камерата ми беше отнета и ме накараха да стоя с часове с белезници на тротоара. Много пъти се идентифицирах като журналист без резултат."

Всъщност Кенаров не е единственият закопчан и хвърлен на паважа в Триъгълника на властта.

Снимки показват как десетки арестанти лежат по очи или седят на паважа, докато около тях обикалят тежковъоръжени полицаи и жандармеристи. Това се случва в късната вечер.



Полицията отново раздига блокадата на Орлов мост



След пиковия 56-ти ден на от началото на протестите срещу управлението и с искане на оставката на премиера Бойко Борисов и главния прокурор Иван Гешев, около 3 часа през нощта полицията и жандармерията са премахнали палатковия лагер на Орлов мост.

Тази сутрин кръстовището е измито и свободно за движение на автомобили, пазят го няколко групи от по десетина полицаи. Свободно е и кръстовището пред Софийския университет. Видео от раздигането на блокадата пусна младежката организация на "Да, България" във "Фейсбук". Разчистен е и палатковият лагер между президентството и Министерския съвет.



Повторната блокада на Орлов мост продължи близо месец, след като на 7 август полицията премахна палатковите лагери от възловите кръстовища в София, Пловдив и Варна. Тогава Борисов каза, че няма да пипа палатковите лагери, но тази нощ те са премахнати.

Този видимо брутален арест на протестиращ е копие на ареста, при който загина чернокожият Джордж Флойд-случай, довел до масови протести в САЩ. Българските полицаи обаче добавят още една бруталност-извиват главата на протестиращия назад, като през това време са запушили устата и носа му.

Стотици полицаи и протестиращи са пострадали от обгазяване. Макар първоначалната информация, че лютив спрей е използван и от протестиращите, видеа показват, че единствено полицаи с шлемове и маски пръскат сълзотворен газ срещу протестиращите, като така са обгазили не само гражданите, но и част от колегите си без защитни маски.

Сред обгазените са Канна Рачева и оператор от bTV, екип на БНТ и дори екип на Спешна помощ.



Вечерта на протеста се стигна до ескалация на напрежението, като групички сред протестиращите започнаха да хвърлят бомбички към жандармеристите. Въпреки че полицейските части са с необходимото снаряжение – каски, маски, щитове, бронижилетки и пр. и успяха да се прикрият под и зад щитовете, мирни протестиращи застанаха с вдигнати ръце пред силите на реда. Така няколко граждани пострадаха от взривените бомбички.



Един мъж на 59 години е с черепно-мозъчна травма. Той е откаран в "Пирогов", където е изпратен и мъж на около 25 години със сцепена глава. Жена е припаднала на протеста, но се е свестила на място. Към ВМА пък е откаран мъж с разкъсно-контузна рана и съмнение за комоцио. Така броят на ранените при протестите в София в сряда става над 55.



Главният секретар на МВР заяви, че има ранени много полицаи. "Има доста пострадали полицаи. В момента уточняваме колко точно е броят им. Мисля, че всички бяха свидетели на каква безпрецедентна атака бяхме подложени", заяви за Нова телевизия главният секретар на МВР Ивайло Иванов. Според него протестиращите са хвърляли самоделни взривни устройства по полицаите, а не обикновени пиратки. Иванов е на мнение, че провокаторите на протеста са част от агитки. "За нас е ясно от кои са и кой ги организира. Тези действия са абсолютно режисирани и бяха очаквани. Бих могъл да кажа, че имат доста добра подготовка. Опитваме се да запазим мира, да се държим по най-добрия начин", каза още главният секретар на МВР.

Вечерта обаче се забеляза, че докато към униформени и абсолютно незащитените протестиращи, който опитваха да пазят полицаите, летеше дъжд от бомбички полицията не направи никакъв опит да изолира или арестува т.нар. провокатори.



Едва след като канонадата от бомбички спря полицията започна да пресира с кордони мирните протестиращи. Така и се стигна до края на протеста.