



Свободни работни места за Дупница и региона от днес, 28 септември:



БЮРО ПО ТРУДА-ДУПНИЦА

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА



СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 563 МЕСТА

3 шофьори, самосвал Средно образование, кат. „С”

1 шофьор, товарен автомобил Средно образование, кат. „С” и „СЕ”

4 готвачи Средно образование

500 монтажници на електронни елементи Средно образование,обект Чехия/гр.Пардубице

1 крояч, текстил Средно образование

4 монтажници, мебели от дърво Средно образование

4 шофьори, лекотоварен автомобил Средно образование, кат. В

1 тапицер Средно образование

1 контрольор, качество Основно образование

1 ръчник в обувното производство Без образование

2 шофьори, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона Средно образование, дигитална карта, кат.C+E, психо компетентност

1 сервитьор Средно образование

1 счетоводител Средно образование

1 търговски представител Средно образование

3 образователни медиатори Средно образование

2 техници, асансьорна техника Средно образование

9 общи работници Основно и по-ниско образование

7 опаковачи Средно образование

2 шофьори Средно образование

2 пицари/работници, кухня/ Средно образование

1 продавач-консултант Средно образование

8 шивачи Средно образование

4 работници, сглобяване на детайли Средно и по-ниско образование



ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО

1 учител, теоретично обучение Висше образование

СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА



ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 2 МЕСТА

1 лекар, педиатър Висше образование

1 еколог Висше образование

СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 3 МЕСТА

1 готвач Средно образование

2 шлосери Средно образование



ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА





ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , схема „Младежка заетост”

1 продавач, павилион-обучение Срочен договор

1 сервитьор-обучение Срочен договор

1 мърчандайзер, продажби-обучение Срочен договор

2 шлосери-обучение Срочен договор

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Заетост за теб”

17 общи работници в промишлеността обект с.Мурсалево Срочен договор

1 шофьор, товарен автомобил Срочен договор

1 снабдител, доставчик Срочен договор

1 общ работник Срочен договор

1 технически сътрудник Срочен договор

1 помощник, готвач Срочен договор

1 общ работник Срочен договор