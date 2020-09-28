Свободни работни места за Дупница и региона от днес, 28 септември:
БЮРО ПО ТРУДА-ДУПНИЦА
СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 563 МЕСТА
3 шофьори, самосвал Средно образование, кат. „С”
1 шофьор, товарен автомобил Средно образование, кат. „С” и „СЕ”
4 готвачи Средно образование
500 монтажници на електронни елементи Средно образование,обект Чехия/гр.Пардубице
1 крояч, текстил Средно образование
4 монтажници, мебели от дърво Средно образование
4 шофьори, лекотоварен автомобил Средно образование, кат. В
1 тапицер Средно образование
1 контрольор, качество Основно образование
1 ръчник в обувното производство Без образование
2 шофьори, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона Средно образование, дигитална карта, кат.C+E, психо компетентност
1 сервитьор Средно образование
1 счетоводител Средно образование
1 търговски представител Средно образование
3 образователни медиатори Средно образование
2 техници, асансьорна техника Средно образование
9 общи работници Основно и по-ниско образование
7 опаковачи Средно образование
2 шофьори Средно образование
2 пицари/работници, кухня/ Средно образование
1 продавач-консултант Средно образование
8 шивачи Средно образование
4 работници, сглобяване на детайли Средно и по-ниско образование
ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ
СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО
1 учител, теоретично обучение Висше образование
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ
СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 2 МЕСТА
1 лекар, педиатър Висше образование
1 еколог Висше образование
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 3 МЕСТА
1 готвач Средно образование
2 шлосери Средно образование
ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО
СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , схема „Младежка заетост”
1 продавач, павилион-обучение Срочен договор
1 сервитьор-обучение Срочен договор
1 мърчандайзер, продажби-обучение Срочен договор
2 шлосери-обучение Срочен договор
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Заетост за теб”
17 общи работници в промишлеността обект с.Мурсалево Срочен договор
1 шофьор, товарен автомобил Срочен договор
1 снабдител, доставчик Срочен договор
1 общ работник Срочен договор
1 технически сътрудник Срочен договор
1 помощник, готвач Срочен договор
1 общ работник Срочен договор