



Свободни работни места за Дупница и региона от днес, 21 септември:



БЮРО ПО ТРУДА-ДУПНИЦА

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 7 МЕСТА

6 медицински сестри Висше образование

1 учител на деца с езиково-говорни нарушения Висше образование



СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 566 МЕСТА

3 шофьори, самосвал Средно образование, кат. „С”

2 шофьори, товарен автомобил Средно образование, кат. „С” и „СЕ”

4 готвачи Средно образование

500 монтажници на електронни елементи Средно образование,обект Чехия/гр.Пардубице

1 крояч, текстил Средно образование

4 монтажници, мебели от дърво Средно образование

4 шофьори, лекотоварен автомобил Средно образование, кат. В

1 тапицер Средно образование

19 работници, сладкарско производство Средно, основно обр-ие, обект гр.Самоков

12 машинни оператори в обувното производство Основно образование

1 контрольор, качество Основно образование

7 ръчници в обувното производство Без образование

2 шофьори, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона Средно образование, дигитална карта, кат.C+E, психо компетентност

1 оператор на машина и ръчник Средно, основно образование

2 сервитьори Средно образование

1 счетоводител Средно образование

1 търговски представител Средно образование

1 образователен медиатор Средно образование



ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ



СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 2 МЕСТА

1 учител, теоретично обучение Висше образование

1 главен счетоводител Висше образование



СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ



СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 2 МЕСТА

1 лекар, педиатър Висше образование

1 еколог Висше образование



СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО

1 готвач Средно образование



ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО



СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА





ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , схема „Младежка заетост”

2 сервитьори-обучение обект гр.Сапарева баня Срочен договор

1 продавач-консултант-обучение обект с. Долистово Срочен договор

2 продавачи, павилион-обучение Срочен договор

1 сервитьор-обучение Срочен договор

1 мърчандайзер, продажби-обучение Срочен договор

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП ”РЧР”, схема”ОЗ Компонент II”

1 продавач-консултант Срочен договор



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Заетост за теб”

2 сервитьори Срочен договор

1 готвач обект гр.Сапарева баня Срочен договор

3 продавач-консултанти Срочен договор

2 сервитьори Срочен договор

1 чистач/хигиенист Срочен договор

18 общи работници в промишлеността обект с.Мурсалево Срочен договор

1 шофьор, товарен автомобил Срочен договор

1 снабдител, доставчик Срочен договор