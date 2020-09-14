Моторист от Дупница пострада в катастрофа с автомобил, управляван от 19-годишен





41-годишен моторист от Дупница е пострадал в катастрофа с лек автомобил, управляван от 19-годишен софиянец.

Пътният инцидент е станал на кръстовището при Бобошево и изхода за АМ „Струма“. Пострадалият моторист е настанен в столична болница за лечение. По случая е започнато досъдебно производство в РУ Дупница, уведомен е дежурен прокурор.



Моторист е пострадал, след като се ударил във внезапно излязъл кон на пътното платно на ул. „Цар Освободител“ в Кюстендил. Мотоциклетистът е закаран за лечение в кюстендилската болница с множество наранявания. По случая е образувано досъдебно производство в РУ Кюстендил, установен е собственикът на животното. За случая е уведомен дежурен прокурор.