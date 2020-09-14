



Свободни работни места за Дупница и региона от днес, 14 септември:



БЮРО ПО ТРУДА-ДУПНИЦА



СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 14 МЕСТА

1 учител по математика Висше образование

5 медицински сестри Висше образование

1 учител по физика и астрономия Висше образование

1 учител предучилищна и начална училищна педагогика Висше образование

1 учител биология и химия Висше образование

1 учител, начален етап Висше образование, обект гр.Бобошево

1 у-л по химия и опазване на околната среда Висше образование

1 учител,група целодневно обучение Висше образование

1 учител,група целодневно обучение I-IV клас Висше образование, обект с.Яхиново

1 учител, детска градина Висше образование



СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 618 МЕСТА

3 шофьори, самосвал Средно образование, кат. „С”

2 шофьори, товарен автомобил Средно образование, кат. „С” и „СЕ”

3 готвачи Средно образование

500 монтажници на електронни елементи Средно образование,обект Чехия/гр.Пардубице

3 общи работници Средно и по-ниско образование

2 шивачи Средно, основно образование

10 сортировачи Средно образование

1 крояч, текстил Средно образование

4 монтажници, мебели от дърво Средно образование

4 шофьори, лекотоварен автомобил Средно образование, кат. В

1 тапицер Средно образование

26 пакетировачи Средно, основно образование

20 работници, сладкарско производство Средно, основно образование

10 машинни оператори в обувното производство Основно образование

1 контрольор, качество Основно образование

5 шивачи в обувното производство Основно образование

10 ръчници в обувното производство Без образование

2 шофьори, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона Средно образование, дигитална карта, кат.C+E, психо компетентност

10 оператори на машина и ръчници Средно, основно образование

ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО

1 учител, теоретично обучение Висше образование

СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА



ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 2 МЕСТА

1 лекар, педиатър Висше образование

1 еколог Висше образование

СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО

1 готвач Средно образование



ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА





ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , схема „Младежка заетост”

2 сервитьори-обучение обект гр.Сапарева баня Срочен договор

1 продавач-консултант-обучение обект с. Долистово Срочен договор

2 продавачи, павилион-обучение Срочен договор

1 чистач-обучение Срочен договор

1 сервитьор-обучение Срочен договор

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП ”РЧР”, схема”ОЗ Компонент II”

1 продавач-консултант Срочен договор



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Заетост за теб”

2 сервитьори Срочен договор

1 готвач обект гр.Сапарева баня Срочен договор

3 продавач-консултанти Срочен договор

1 компютърен оператор Срочен договор

5 товарачи Срочен договор

2 сервитьори Срочен договор

1 чистач/хигиенист Срочен договор

1 помощник кухня,заведение за бързо хранене Срочен договор

16 общи работници в промишлеността обект с.Мурсалево Срочен договор