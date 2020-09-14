Свободни работни места за Дупница и региона от днес, 14 септември:
БЮРО ПО ТРУДА-ДУПНИЦА
СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 14 МЕСТА
1 учител по математика Висше образование
5 медицински сестри Висше образование
1 учител по физика и астрономия Висше образование
1 учител предучилищна и начална училищна педагогика Висше образование
1 учител биология и химия Висше образование
1 учител, начален етап Висше образование, обект гр.Бобошево
1 у-л по химия и опазване на околната среда Висше образование
1 учител,група целодневно обучение Висше образование
1 учител,група целодневно обучение I-IV клас Висше образование, обект с.Яхиново
1 учител, детска градина Висше образование
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 618 МЕСТА
3 шофьори, самосвал Средно образование, кат. „С”
2 шофьори, товарен автомобил Средно образование, кат. „С” и „СЕ”
3 готвачи Средно образование
500 монтажници на електронни елементи Средно образование,обект Чехия/гр.Пардубице
3 общи работници Средно и по-ниско образование
2 шивачи Средно, основно образование
10 сортировачи Средно образование
1 крояч, текстил Средно образование
4 монтажници, мебели от дърво Средно образование
4 шофьори, лекотоварен автомобил Средно образование, кат. В
1 тапицер Средно образование
26 пакетировачи Средно, основно образование
20 работници, сладкарско производство Средно, основно образование
10 машинни оператори в обувното производство Основно образование
1 контрольор, качество Основно образование
5 шивачи в обувното производство Основно образование
10 ръчници в обувното производство Без образование
2 шофьори, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона Средно образование, дигитална карта, кат.C+E, психо компетентност
10 оператори на машина и ръчници Средно, основно образование
ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ
СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО
1 учител, теоретично обучение Висше образование
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ
СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 2 МЕСТА
1 лекар, педиатър Висше образование
1 еколог Висше образование
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО
1 готвач Средно образование
ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО
СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , схема „Младежка заетост”
2 сервитьори-обучение обект гр.Сапарева баня Срочен договор
1 продавач-консултант-обучение обект с. Долистово Срочен договор
2 продавачи, павилион-обучение Срочен договор
1 чистач-обучение Срочен договор
1 сервитьор-обучение Срочен договор
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП ”РЧР”, схема”ОЗ Компонент II”
1 продавач-консултант Срочен договор
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Заетост за теб”
2 сервитьори Срочен договор
1 готвач обект гр.Сапарева баня Срочен договор
3 продавач-консултанти Срочен договор
1 компютърен оператор Срочен договор
5 товарачи Срочен договор
2 сервитьори Срочен договор
1 чистач/хигиенист Срочен договор
1 помощник кухня,заведение за бързо хранене Срочен договор
16 общи работници в промишлеността обект с.Мурсалево Срочен договор