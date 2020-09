Голям пожар избухна на пристанището в Бейрут

Пожар обхвана склад с машинно масло и гуми на пристанището в Бейрут, съобщи военен източник, цитиран от "Ройтерс".

Инцидентът възникна малко повече от месец след мощна експлозия, която изравни със земята пристанището и съседните жилищни сгради в ливанската столица.

This is allegedly a video of the fire shared with me by a friend. pic.twitter.com/YYYTHDW3yQ