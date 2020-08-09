Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини





Дирекция "Бюро по труда"-Дупница





А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 10 МЕСТА

1 учител по математика Висше образование

1 учител по БЕЛ – ТД на 4 часа Висше образование

1 учител информациионни технологии-ТД на 2 часа Висше образование

1 учител по математика, физика и астрономия-ТД на 5 часа Висше образование

1 учител история, география и философия Висше образование

1 учител биология, химия и здравно образование-ТД на 3 часа Висше образование

1 учител физическо възпитание и спорт-ТД на 3 часа Висше образование

1 учител руски език-ТД на 1 час Висше образование

1 учител английски език-ТД на 2 часа Висше образование

1 учител I-IV клас Висше образование

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 110 МЕСТА

1 общ работник/приготвяне на строителни смеси Средно и по-ниско образование

3 механици, машинни инструменти Средно образование

4 шивачи,мъжко/дамско /облекло Средно образование

3 маневристи Средно образование

1 охранител Средно образование

4 монтажници Средно образование, италиански, английски език-обекти в Италия/Милано/

1 чистач/хигиенист на 4 часа Основно образование

6 работници, спомагателни шивашки дейности Средно и по-ниско образование

6 машинни оператори, обувно производство Средно, основно образование

15 сметосъбирачи Средно и по-ниско образование

3 камериери/ки Средно образование

14 сортировачи Средно образование

17 общи работници Средно образование

3 монтажници Средно и по-ниско образование

25 опаковачи Средно и по-ниско образование

5 шофьори, самосвал Средно образование, кат. „С”

ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО

1 помощник-директор, учебна дейност Висше образование

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МEСТА



Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА





ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА





ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , схема „Младежка заетост”

4 продавач-консултанти-обучение Срочен договор

1 машинен оператор, пералня/перачница обект гр.Сапарева баня Срочен договор

2 сервитьори-обучение обект гр.Сапарева баня Срочен договор

2 продавачи, павилион-обучение Срочен договор

2 продавачи,бюфет-обучение Срочен договор

1 машинен оператор, пералня/перачница-обучение Срочен договор

1 продавач-консултант-обучение обект с. Долистово Срочен договор

2 продавачи-павилион-обучение Срочен договор



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по мерки за заетост

от Закона за насърчаване на заетостта

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР”, схема”ОЗМ Компонент II”

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП ”РЧР”, схема”ОЗ Компонент II”

1 продавач-консултант Срочен договор

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Заетост за теб”

1 барман Срочен договор

4 сервитьор Срочен договор

2 сервитьори обект гр.Сапарева баня Срочен договор

1 камериер/ка обект гр.Сапарева баня Срочен договор

2 готвачи обект гр.Сапарева баня Срочен договор

2 сътрудници, социални дейности обект гр.Рила Срочен договор

2 работници, кухня Срочен договор

1 готвач обект с.Пастра Срочен договор

3 контрольори по редовността на пътниците Срочен договор

1 организатор, отдел вътрешен контрол Срочен договор

2 продавач-консултанти Срочен договор

1 машинен оператор, шиене на облеклаобект с.Самораново Срочен договор

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по програма ЗОХТУ

от Закона за насърчаване на заетостта

Работа в чужбина и Свободни работни места по EURES