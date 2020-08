Искаме заем от 1 млрд. евро от ЕК за справяне с безработицата заради пандемията

Със свое решение правителството одобри Доброволното споразумение за гаранция съгласно чл. 11 от Регламент (ЕС) 2020/672 на Съвета SURE - Европейски инструмент за временна подкрепа с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредни обстоятелства вследствие на избухването на COVID-19, подписано за Република България на 8 юли 2020 г., а за Европейската комисия - на 15 юли 2020 г., и предложи на Народното събрание да го ратифицира със закон. Проектът на официално искане до Европейската комисия за получаване на финансова помощ от 1 млрд. лв. под формата на заем по Европейския инструмент за временна подкрепа с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредни обстоятелства вследствие на пандемията от COVID-19, известен като "инструмента SURE".

Инструментът SURE е създаден в отговор на проблемите, възникнали на трудовия пазар след разпространението на коронавируса. Чрез него ще се облекчи въздействието на пандемията върху заетостта на населението и най-засегнатите икономически отрасли, смекчавайки преките ефекти от тези извънредни обстоятелства върху публичните разходи на държавите членки. Инструментът ще допълва националните мерки, като предоставя финансова подкрепа на държави членки за покриване на внезапните увеличения в публичните разходи за запазване на заетостта. Той ще финансира и някои здравни мерки на работното място, целящи намаляване на рисковете за здравето и осигуряване на безопасни условия на труд. Общият бюджет на инструмента е 100 млрд. евро, а финансовата помощ ще се отпуска под формата на заем. Инструментът е с ограничен срок на действие - до края на 2022 г.

В одобреното Споразумение се регламентира необходимостта от издаването на държавни гаранции във връзка с ангажиментите, които възникват за нашата страна, в резултат на създадения на ниво Европейски съюз инструмент SURE. ЕК ще набира средства от финансовите пазари, за да ги предостави впоследствие на държавите членки, като за целта е необходим ангажимент от държавите членки за предоставяне на гаранции за риска, поет от ЕС, който е в общ размер 25 млрд. евро. Размерът на изискуемата гаранция от дадена държава членка е пропорционален на относителния дял на брутния й национален доход (БНД) в този на ЕС - съответно максималният размер на ангажимента от България е приблизително 107,5 млн. евро, които отговарят на 0,4 % от БНД на ЕС.