30 жертви и над 2000 ранени след мощен взрив на пристанището в Бейрут

Експлозия в пристанището на Бейрут повреди сградата на международното летище Рафик Харири, според няколко ливански медии. В експлозията в пристанището на Бейрут са загинали 30 души и са ранени около 2500, каза министърът на здравеопазването на страната Хамад Хасан пред ливанската телевизия

Камерите, публикувани от тях, показват, че въздушното пристанище в Бейрут не е избегнало щети, въпреки че се намира на около десет километра от експлозията.

LET'S PRAY FOR LEBANON. LET US PRAY FOR EVERYONE'S SAFETY????#Beirut pic.twitter.com/25TEhZT6g8