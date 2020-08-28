В 14 часа Районен съд-Дупница решава остава ли Капланов в ареста





В 14 часа днес Районен съд-Дупница ще разгледа внесеното от прокуратурата искане за вземане на мярка за неотклонение Задържане под стража по отношение на Васил Капланов-Каплата.

Капланов е привлечен като обвиняем за държане на голямо количество боеприпаси за огнестрелни оръжия- 115 бр. патрони калибър 9х19мм, без да има за това надлежно разрешение – престъпление по чл. 339, ал.2, вр. ал.1, пр. 2- ро от НК.

ДНЕС В ДУПНИЦА ВЪРВЯТ УСПОРЕДНИ ПОЛИЦЕЙСКИ ОПЕРАЦИИ СРЕЩУ ПРЕСТЪПНОСТТА И ЗА ИЗДИРВАНЕТО НА 43-ГОДИШНИЯ ЯНЕК МИЛАНОВ, КОЙТО ЗА ПОСЛЕДНО Е ЗАСНЕТ ОТ КАМЕРИ В ДЖИПА НА КАПЛАНОВ В КЪСНАТА ВЕЧЕР НА 31 ЮЛИ.