



Свободни работни места за Дупница и региона от днес, 24 август:



БЮРО ПО ТРУДА-ДУПНИЦА

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 15 МЕСТА

1 учител по математика Висше образование

1 учител по БЕЛ – ТД на 4 часа Висше образование

1 учител по информациионни технологии-ТД на 2 часа Висше образование

1 учител по математика, физика и астрономия-ТД на 5 часа Висше образование

1 учител по история, география и философия Висше образование

1 учител по биология, химия и здравно образование-ТД на 3 часа Висше образование

1 учител по физическо възпитание и спорт-ТД на 3 часа Висше образование

1 учител по руски език-ТД на 1 час Висше образование

1 учител по английски език-ТД на 2 часа Висше образование

1 учител I-IV клас Висше образование

5 медицински сестри Висше образование



СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 569 МЕСТА

1 охранител Средно образование

4 монтажници Средно образование, италиански, английски език-обекти в Италия/Милано/

3 маневристи Средно образование

5 работници, спомагателни шивашки дейности Средно и по-ниско образование

4 шофьори, самосвал Средно образование, кат. „С”

2 шофьори, товарен автомобил Средно образование, кат. „С” и „СЕ”

3 готвачи Средно образование

2 сервитьори Средно, основно образование

1 машинен оператор, обувно производство Средно, основно образование

500 монтажници на електронни елементи Средно образование,обект Чехия/гр.Пардубице

2 електромонтьори Средно, основно образование

1 оператор,спомагателни съоръжения в електроцентрала Средно образование

16 общи работници Средно и по-ниско образование

25 шивачи Средно, основно образование



ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА



ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО

1 лекар, педиатър Висше образование

СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО

1 готвач Средно образование

ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА





ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , схема „Младежка заетост”



2 сервитьори-обучение обект гр.Сапарева баня Срочен договор

1 машинен оператор, пералня/перачница-обучение обект гр.Сапарева баня Срочен договор

1 продавач-консултант-обучение обект с. Долистово Срочен договор

2 продавачи, павилион-обучение Срочен договор

1 куриер-обучение Срочен договор

1 технически секретар- обучение обект м.Отовица,с.РесиловоСрочен договор

1 камериер/ка-обучение- обучение обект м.Отовица,с.РесиловоСрочен договор

1 готвач, заведение за бързо хранене-обучение Срочен договор

1 чистач-обучение Срочен договор

1 обслужващ, магазин-обучение Срочен договор

1 фризьор-обучение Срочен договор





ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по мерки за заетост

от Закона за насърчаване на заетостта

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР”, схема”ОЗМ Компонент II”

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП ”РЧР”, схема”ОЗ Компонент II”

1 продавач-консултант Срочен договор

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Заетост за теб”

2 сервитьори Срочен договор

2 сервитьори обект гр.Сапарева баня Срочен договор

1 готвач обект гр.Сапарева баня Срочен договор

6 продавач-консултанти Срочен договор

1 барман обект гр.Кочериново Срочен договор

1 помощник, готвач обект гр.Кочериново Срочен договор

1 отчетник, счетоводство Срочен договор

2 фактуристи Срочен договор

1 компютърен оператор Срочен договор

5 товарачи Срочен договор

2 общи работници, строителство на сгради обект с. Сапарево Срочен договор