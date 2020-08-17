



Свободни работни места за Дупница и региона от днес, 17 август:



БЮРО ПО ТРУДА-ДУПНИЦА

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 10 МЕСТА



1 учител по математика Висше образование

1 учител по БЕЛ – ТД на 4 часа Висше образование

1 учител информациионни технологии-ТД на 2 часа Висше образование

1 учител по математика, физика и астрономия-ТД на 5 часа Висше образование

1 учител история, география и философия Висше образование

1 учител биология, химия и здравно образование-ТД на 3 часа Висше образование

1 учител физическо възпитание и спорт-ТД на 3 часа Висше образование

1 учител руски език-ТД на 1 час Висше образование

1 учител английски език-ТД на 2 часа Висше образование

1 учител I-IV клас Висше образование



СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 72 МЕСТА

1 общ работник/приготвяне на строителни смеси Средно и по-ниско образование

3 механици, машинни инструменти Средно образование

1 шивач, мъжко/дамско /облекло Средно образование

3 маневристи Средно образование

1 охранител Средно образование

4 монтажници Средно образование, италиански, английски език-обекти в Италия/Милано/

1 чистач/хигиенист на 4 часа Основно образование

1 работник, спомагателни шивашки дейности Средно и по-ниско образование

11 машинни оператори, обувно производство Средно, основно образование

8 сметосъбирачи Средно и по-ниско образование

7 сортировачи Средно образование

4 общи работници Средно образование

16 опаковачи Средно и по-ниско образование

5 шофьори, самосвал Средно образование, кат. „С”

2 шофьори, товарен автомобил Средно образование, кат. „С” и „СЕ”

2 готвачи Средно образование

2 сервитьори Средно, основно образование



ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ



СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО

1 помощник-директор, учебна дейност Висше образование



СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ



СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО

1 лекар, педиатър Висше образование



СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА





ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА





ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , схема „Младежка заетост”

3 продавач-консултанти-обучение Срочен договор

2 сервитьори-обучение обект гр. Сапарева баня Срочен договор

1 машинен оператор, пералня/перачница-обучение обект гр. Сапарева баня Срочен договор

1 продавач-консултант-обучение обект с. Долистово Срочен договор

2 продавачи, павилион-обучение Срочен договор

1 куриер-обучение Срочен договор

1 технически секретар- обучение обект м. Отовица, с. Ресилово Срочен договор

1 камериер/ка-обучение- обучение обект м.Отовица, с.Ресилово Срочен договор

1 готвач, заведение за бързо хранене-обучение Срочен договор

1 чистач-обучение Срочен договор



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по мерки за заетост

от Закона за насърчаване на заетостта

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР”, схема”ОЗМ Компонент II”

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП ”РЧР”, схема”ОЗ Компонент II”

1 продавач-консултант Срочен договор

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Заетост за теб”

2 сервитьори Срочен договор

2 сервитьори обект гр. Сапарева баня Срочен договор

1 камериер/ка обект гр. Сапарева баня Срочен договор

1 готвач обект гр. Сапарева баня Срочен договор

2 сътрудници, социални дейности обект гр. Рила Срочен договор

3 контрольори по редовността на пътниците Срочен договор

1 организатор, отдел вътрешен контрол Срочен договор

1 счетоводител, оперативен Срочен договор

1 продавач-консултант Срочен договор

1 барман обект гр. Кочериново Срочен договор

1 помощник, готвач обект гр. Кочериново Срочен договор

