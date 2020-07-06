



Свободни работни места за Дупница и региона от днес, 6 юли:



БЮРО ПО ТРУДА-ДУПНИЦА



СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 2 МЕСТА

1 техник, строителство Висше образование

1 инженер, конструктор Висше образование



СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 156 МЕСТА



2 общи работници/приготвяне на строителни смеси Средно и по-ниско образование

2 електрозаварчици Средно образование

3 механици, машинни инструменти Средно образование

1 технически ръководител Средно образование

39 шивачи,мъжко/дамско /облекло Средно образование

4 маневристи Средно образование

32 шивачи и ръчници на обувки Основно образование

3 стрелочници/прелезопазачи за обучение Средно образование

1 работник, поддръжка на сгради Средно образование

1 крояч, кожа Средно, основно образование

1 организатор, производство Средно, основно образование

3 ръчници Средно, основно образование

1 обслужващ, бензиностанция/продавач-консултант Средно, основно образование

1 шофьор, товарен автомобил(международни превози) Основно образование, кат. СЕ, Албански език

1 сервитьор Средно образование

2 общи работници, обслужване на водни колела Средно образование

8 шофьори, автобус Средно, основно образование

3 шлосери Средно, основно образование

1 заварчик Средно, основно образование

15 сметосъбирачи Основно и по-ниско образование

3 товарачи Основно и по-ниско образование

1 деловодител Средно образование, с.Каменик

1 куриер, шофьор Средно образование

1 готвач Средно образование,обект гр.Самоков

1 оперативен дежурен Средно образование

20 общи работници, строителство на сгради Основно и по-ниско образование

5 миячи, превозни средства Основно и по-ниско образование



ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МEСТА

СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА





ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО

1 продавач-консултант Средно образование

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , схема „Младежка заетост”

3 продавач-консултанти-обучение Срочен договор

1 работник,зареждане на рафтове-обучение Срочен договор

1 продавач, автомобили – обучение Срочен договор

1 машинен оператор, пералня/перачница обект гр.Сапарева баня Срочен договор

2 сервитьори-обучение Срочен договор

2 сервитьори-обучение обект гр.Сапарева баня Срочен договор