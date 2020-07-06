Свободни работни места за Дупница и региона от днес, 6 юли:
БЮРО ПО ТРУДА-ДУПНИЦА
СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 2 МЕСТА
1 техник, строителство Висше образование
1 инженер, конструктор Висше образование
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 156 МЕСТА
2 общи работници/приготвяне на строителни смеси Средно и по-ниско образование
2 електрозаварчици Средно образование
3 механици, машинни инструменти Средно образование
1 технически ръководител Средно образование
39 шивачи,мъжко/дамско /облекло Средно образование
4 маневристи Средно образование
32 шивачи и ръчници на обувки Основно образование
3 стрелочници/прелезопазачи за обучение Средно образование
1 работник, поддръжка на сгради Средно образование
1 крояч, кожа Средно, основно образование
1 организатор, производство Средно, основно образование
3 ръчници Средно, основно образование
1 обслужващ, бензиностанция/продавач-консултант Средно, основно образование
1 шофьор, товарен автомобил(международни превози) Основно образование, кат. СЕ, Албански език
1 сервитьор Средно образование
2 общи работници, обслужване на водни колела Средно образование
8 шофьори, автобус Средно, основно образование
3 шлосери Средно, основно образование
1 заварчик Средно, основно образование
15 сметосъбирачи Основно и по-ниско образование
3 товарачи Основно и по-ниско образование
1 деловодител Средно образование, с.Каменик
1 куриер, шофьор Средно образование
1 готвач Средно образование,обект гр.Самоков
1 оперативен дежурен Средно образование
20 общи работници, строителство на сгради Основно и по-ниско образование
5 миячи, превозни средства Основно и по-ниско образование
ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ
СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ
СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МEСТА
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО
СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО
1 продавач-консултант Средно образование
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , схема „Младежка заетост”
3 продавач-консултанти-обучение Срочен договор
1 работник,зареждане на рафтове-обучение Срочен договор
1 продавач, автомобили – обучение Срочен договор
1 машинен оператор, пералня/перачница обект гр.Сапарева баня Срочен договор
2 сервитьори-обучение Срочен договор
2 сервитьори-обучение обект гр.Сапарева баня Срочен договор