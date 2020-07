Три милиарда животни са убити и разселени по време на пожарите в Австралия

Близо три милиарда животни са загинали и са разселени в Австралия при безпрецедентните горски пожари през 2019-2020 г. "Една от най-тежките катастрофи в дивата природа в съвременната история". Това се констатира в проучване на учени от няколко австралийски университета, предаде АФП.

Учените са установили, че пожарите са засегнали 143 милиона бозайници, 2,46 милиарда влечуги, 180 милиона птици и 51 милиона жаби.

В проучването не се посочва конкретно колко животни са загинали вследствие на пожарите, но се подчертава, че тези, които са успели да избягат, вероятно не са оцелели заради липса на храна, подслон и защита от хищници.

Пожарите унищожиха гори и храсти с площ повече от 115 000 квадратни километра в Австралия в края на 2019 г. и началото на 2020 г. Огненият ад отне живота на повече от 30 души и унищожи хиляди жилища.

Това е най-големият и най-продължителният сезон на пожарите в съвременната история на страната, като учени алармират, че тази криза е отражение на климатичните промени.

Проучване от януари бе установило, че пожарите са отнели живота на един милиард животни в най-тежко засегнатите щати Нов Южен Уелс и Виктория. Но публикуваното днес изследване е първото, което покрива зоните с пожари на континента.

Резултатите от изследването все още се обработват. Окончателният доклад се очаква да бъде публикуван през следващия месец, но авторите отбелязват, че вероятно няма да има промяна в данните, че три милиарда животни са засегнати.

Докладът е изготвен от учени от University of Sydney, University of New South Wales, University of Newcastle, Charles Sturt University и организацията BirdLife Australia.