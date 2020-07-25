Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини





Дирекция Бюро по труда-Дупница

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО

1 учител по математика Висше образование

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 74 МЕСТА

1 общ работник/приготвяне на строителни смеси Средно и по-ниско образование

2 електрозаварчици Средно образование

3 механици, машинни инструменти Средно образование

26 шивачи,мъжко/дамско /облекло Средно образование

4 маневристи Средно образование

1 шивач и ръчник на обувки Основно образование

3 стрелочници/прелезопазачи за обучение Средно образование

1 обслужващ, бензиностанция/продавач-консултант Средно, основно образование

1 шофьор, товарен автомобил(международни превози) Основно образование, кат. СЕ, Албански език

1 деловодител Средно образование, с.Каменик

1 готвач Средно образование,обект гр.Самоков

1 готвач Средно образование, обект гр.Дупница

1 охранител Средно образование

2 шофьори, товарен автомобил Средно образование, кат. С, СЕ

5 монтажници Средно образование, италиански, английски език-обекти в Италия/Милано/

1 чистач/хигиенист на 4 часа Основно образование

9 работници, спомагателни шивашки дейности Средно и по-ниско образование

11 опаковачи Средно и по-ниско образование

ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА



Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МEСТА



Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА





ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО

1 продавач-консултант Средно образование



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , схема „Младежка заетост”

2 продавач-консултанти-обучение Срочен договор

1 машинен оператор, пералня/перачница обект гр.Сапарева баня Срочен договор

2 сервитьори-обучение обект гр.Сапарева баня Срочен договор

2 организатори, продажби и реклама-об. обект гр.Сапарева баня к.к.Паничище Срочен договор

2 продавачи, павилион-обучение Срочен договор

2 продавачи,бюфет-обучение Срочен договор

1 машинен оператор, пералня/перачница-обучение Срочен договор

1 продавач-консултант-обучение обект с. Долистово Срочен договор

2 продавачи-павилион-обучение Срочен договор



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по мерки за заетост

от Закона за насърчаване на заетостта



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР”, схема”ОЗМ Компонент II”

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП ”РЧР”, схема”ОЗ Компонент II”

1 продавач-консултант Срочен договор

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Заетост за теб”



1 барман Срочен договор

1 сервитьор Срочен договор

2 обслужващи, бюфет/лавка Срочен договор

2 камериери/ки обект к.к.Паничище Срочен договор

3 администратори, хотел обект гр.Сапарева баня Срочен договор

5 сервитьори обект гр.Сапарева баня Срочен договор

3 камериери/ки обект гр.Сапарева баня Срочен договор

3 готвачи обект гр.Сапарева баня Срочен договор

1 работник, кухня обект гр.Сапарева баня Срочен договор

2 помощник-готвачи обект гр.Сапарева баня Срочен договор

1 администратор, хотел обект гр.Сапарева баня Срочен договор

2 готвачи обект с.Пастра/Горхим/ Срочен договор