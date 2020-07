Гърция въведе още по-строги правила за сезонните работници

Гърция въведе по-строги правила за чуждестранните сезонни работници след скока в последно време на заразените с новия коронавирус (COVID-19) на Балканите, информира "Ройтерс".

Миналата година повече от 10 000 сезонни работници са били наети в селскостопанския сектор в Гърция, главно от Албания, България и Северна Македония.

"Земеделските работници, които излязат от страната преди 4 август, няма да могат да се върнат до второ нареждане", заяви говорителят на правителството Стелиос Пецас по време на пресконференция.

Сезонните работници бяха допуснати в страната в началото на май съгласно тримесечен специален лиценз.

Пецас добави, че влизането по сухопътните граници в Гърция ще бъде разрешено само през шест северни гранични пункта за по-добър контрол на внесените заразени с коронавируса.

Гърция започна да разхлабва ограничителните мерки в началото на май, но правилата за социално дистанциране все още се прилагат. Тя затегна правилата за посетителите на границата с България в началото на този месец и засили проверките на отделни места в страната.

Южната ни съседка досега успява да овладее разпространението на вируса, като до момента са регистрирани малко над 4 000 заразени, което далеч по-добре от останалите страни от Европейския съюз, главно заради наложената още в самото начало блокада в цялата страна.