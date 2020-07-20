



Свободни работни места за Дупница и региона от днес, 20 юли:

БЮРО ПО ТРУДА-ДУПНИЦА



СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЯСТО

СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 90 МЕСТА

1 общ работник/приготвяне на строителни смеси Средно и по-ниско образование

2 електрозаварчици Средно образование

3 механици, машинни инструменти Средно образование

1 технически ръководител Средно образование

24 шивачи,мъжко/дамско /облекло Средно образование

4 маневристи Средно образование

11 шивачи и ръчници на обувки Основно образование

3 стрелочници/прелезопазачи за обучение Средно образование

1 обслужващ, бензиностанция/продавач-консултант Средно, основно образование

1 шофьор, товарен автомобил(международни превози) Основно образование, кат. СЕ, Албански език

1 сервитьор Средно образование

2 общи работници, обслужване на водни колела Средно образование

2 шлосери Средно, основно образование

1 заварчик Средно, основно образование

1 деловодител Средно образование, с.Каменик

1 куриер, шофьор Средно образование

2 готвачи Средно образование,обект гр.Самоков

1 продавач-консултант Средно образование

1 охранител Средно образование

1 машинен оператор, обувно производство Средно и по-ниско образование

2 шофьори, товарен автомобил Средно образование, кат. С, СЕ

5 монтажници Среднообразование, италиански, английски език-обекти в Италия/Милано/

1 монтьор, котелно оборудване Средно образование

21 общи работници Средно и по-ниско образование



ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МEСТА

СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА





ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО

1 продавач-консултант Средно образование

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , схема „Младежка заетост”

1 продавач-консултант-обучение Срочен договор

1 машинен оператор, пералня/перачница обект гр.Сапарева баня Срочен договор

2 сервитьори-обучение обект гр.Сапарева баня Срочен договор

2 организатори, продажби и реклама-об. обект гр.Сапарева баня к.к.Паничище Срочен договор

2 продавачи, павилион-обучение Срочен договор

2 продавачи,бюфет-обучение Срочен договор

1 машинен оператор, пералня/перачница-обучение Срочен договор

1 барман -обучение Срочен договор

1 продавач-консултант-обучение обект с. Долистово Срочен договор



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП ”РЧР”, схема”ОЗ Компонент II”

1 търговски пътник Срочен договор

1 продавач-консултант Срочен договор



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Заетост за теб”

1 продавач-консултант Срочен договор