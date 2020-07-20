Свободни работни места за Дупница и региона от днес, 20 юли:
БЮРО ПО ТРУДА-ДУПНИЦА
СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЯСТО
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 90 МЕСТА
1 общ работник/приготвяне на строителни смеси Средно и по-ниско образование
2 електрозаварчици Средно образование
3 механици, машинни инструменти Средно образование
1 технически ръководител Средно образование
24 шивачи,мъжко/дамско /облекло Средно образование
4 маневристи Средно образование
11 шивачи и ръчници на обувки Основно образование
3 стрелочници/прелезопазачи за обучение Средно образование
1 обслужващ, бензиностанция/продавач-консултант Средно, основно образование
1 шофьор, товарен автомобил(международни превози) Основно образование, кат. СЕ, Албански език
1 сервитьор Средно образование
2 общи работници, обслужване на водни колела Средно образование
2 шлосери Средно, основно образование
1 заварчик Средно, основно образование
1 деловодител Средно образование, с.Каменик
1 куриер, шофьор Средно образование
2 готвачи Средно образование,обект гр.Самоков
1 продавач-консултант Средно образование
1 охранител Средно образование
1 машинен оператор, обувно производство Средно и по-ниско образование
2 шофьори, товарен автомобил Средно образование, кат. С, СЕ
5 монтажници Среднообразование, италиански, английски език-обекти в Италия/Милано/
1 монтьор, котелно оборудване Средно образование
21 общи работници Средно и по-ниско образование
ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ
СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ
СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МEСТА
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО
СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО
1 продавач-консултант Средно образование
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , схема „Младежка заетост”
1 продавач-консултант-обучение Срочен договор
1 машинен оператор, пералня/перачница обект гр.Сапарева баня Срочен договор
2 сервитьори-обучение обект гр.Сапарева баня Срочен договор
2 организатори, продажби и реклама-об. обект гр.Сапарева баня к.к.Паничище Срочен договор
2 продавачи, павилион-обучение Срочен договор
2 продавачи,бюфет-обучение Срочен договор
1 машинен оператор, пералня/перачница-обучение Срочен договор
1 барман -обучение Срочен договор
1 продавач-консултант-обучение обект с. Долистово Срочен договор
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП ”РЧР”, схема”ОЗ Компонент II”
1 търговски пътник Срочен договор
1 продавач-консултант Срочен договор
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Заетост за теб”
1 продавач-консултант Срочен договор