0 работни места за висшисти в Бюро по труда-Дупница и филиалите в съседните общини





Бюро по труда- ДУПНИЦА



А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЯСТО



Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 103 МЕСТА

2 общи работници/приготвяне на строителни смеси Средно и по-ниско образование

2 електрозаварчици Средно образование

3 механици, машинни инструменти Средно образование

1 технически ръководител Средно образование

33 шивачи,мъжко/дамско /облекло Средно образование

4 маневристи Средно образование

17 шивачи и ръчници на обувки Основно образование

3 стрелочници/прелезопазачи за обучение Средно образование

1 организатор, производство Средно, основно образование

1 обслужващ, бензиностанция/продавач-консултант Средно, основно образование

1 шофьор, товарен автомобил(международни превози) Основно образование, кат. СЕ, Албански език

1 сервитьор Средно образование

2 общи работници, обслужване на водни колела Средно образование

3 шлосери Средно, основно образование

1 заварчик Средно, основно образование

5 сметосъбирачи Основно и по-ниско образование

1 товарач Основно и по-ниско образование

1 деловодител Средно образование, с.Каменик

1 куриер, шофьор Средно образование

1 готвач Средно образование,обект гр.Самоков

1 продавач-консултант Средно образование

1 охранител Средно образование

6 общи работници, строителство на сгради Основно и по-ниско образование

3 миячи, превозни средства Основно и по-ниско образование

1 машинен оператор, обувно производство Средно и по-ниско образование

2 шофьори, товарен автомобил Средно образование, кат. С, СЕ

5 монтажници Среднообразование, италиански, английски език-обекти в Италия/Милано/

ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА



Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МEСТА



Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА





ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО

1 продавач-консултант Средно образование



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , схема „Младежка заетост”

2 продавач-консултанти-обучение Срочен договор

1 работник,зареждане на рафтове-обучение Срочен договор

1 продавач, автомобили – обучение Срочен договор

1 машинен оператор, пералня/перачница обект гр.Сапарева баня Срочен договор

2 сервитьори-обучение Срочен договор

2 сервитьори-обучение обект гр.Сапарева баня Срочен договор

2 администратори, хотел-обучение обект гр.Сапарева баня к.к.Паничище Срочен договор

2 организатори, продажби и реклама-об. обект гр.Сапарева баня к.к.Паничище Срочен договор

2 продавачи, павилион-обучение Срочен договор

2 продавачи,бюфет-обучение Срочен договор



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по мерки за заетост

от Закона за насърчаване на заетостта



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР”, схема”ОЗМ Компонент II”

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП ”РЧР”, схема”ОЗ Компонент II”

1 търговски пътник Срочен договор



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по програма ЗОХТУ

от Закона за насърчаване на заетостта

Работа в чужбина и Свободни работни места по EURES