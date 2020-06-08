5 свободни места за висшисти и 225 за хора със средно или по-ниско образование в Бюро по труда-Дупница и съседните 5 общини





„Бюро по труда” – гр. Дупница

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 4 МЕСТА

1 химик Висше образование, по чл.38, ал.1 от ЗХУ

1 квалифицирано лице Висше образование, по чл.38, ал.1 от ЗХУ

1 специалист,качество Висше образование, по чл.38, ал.1 от ЗХУ

1 техник, строителство Висше образование

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 225 МЕСТА

2 общи работници,обработка на дърво Средно и по-ниско образование

3 общи работници/приготвяне на строителни смеси Средно и по-ниско образование

4 бояджии, лаково боядисване Средно, основно образование, обект Франция

1 електротехник Средно образование

2 електрозаварчици Средно образование

2 механици Средно образование

1 технически ръководители Средно образование

1 търговски представител Средно образование

26 шивачи,мъжко/дамско /облекло Средно образование

2 гладачи Средно образование

2 лаборанти Средно образование, по чл.38, ал.1 от ЗХУ

5 работници, обработка на дърво Средно и по-ниско образование

5 дърводелец, мебелисти Средно образование

5 монтажници,мебели от дърво Средно,основно образование

5 шофьори,лекотоварен автомобил Средно образование

2 тапицери Средно,основно образование

2 бояджии, изделия от дърво Средно и по-ниско образование

5 шофьори, товарен автомобил Основно образование, гр.Пловдив

3 маневристи Средно образование

17 шивачи и ръчници на облекло Основно образование

5 шивачи/ушиване на маски/ Средно, основно образование

3 работници, разсадник Основно образование

1 работник, механично почистване на

енергийни съоръжения Средно, основно образование

3 стрелочници/прелезопазачи за обучение Средно образование

1 работник, поддръжка на сгради Средно образование

17 опаковачи Средно и по-ниско образование

13 общи работници, промишленост Основно и по-ниско образование

2 сервизни техници Средно образование

3 кроячи, кожа Средно, основно образование

1 организатор, производство Средно, основно образование

24 машинни оператори, обувно производство Средно, основно образование

16 ръчници Средно, основно образование

1 производители, обувки/ръчно Средно, основно образование

7 общи работници Основно и по-ниско образование

2 обслужващи, бензиностанция/продавач-консултанти Средно, основно образование

2 шофьори, товарен автомобил Средно, основно образование, кат. ” C”

1 шофьор, товарен автомобил(международни превози) Основно образование, кат. СЕ, Албански език

1 готвач Средно образование

26 шивачи Средно, основно образование

1 продавач-консултант Средно образование

ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА



Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО

1 лекар Висше образование

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА



ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 7 МЯСТО

1 продавач-консултант Средно образование

6 шивачи на облекло Средно, основно образование Средно, основно образование



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , схема „Младежка заетост”



3 продавач-консултанти-обучение Срочен договор

1 работник,зареждане на рафтове-обучение Срочен договор

6 общи работници - обучение Срочен договор

1 обслужващ, магазин – обучение Срочен договор

1 продавач-консултант-обучение Срочен договор

1 чистач/хигиенист-обучение Срочен договор

2 перачи (ръчно)-обучение Срочен договор

1 продавач, автомобили – обучение Срочен договор

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по мерки за заетост

от Закона за насърчаване на заетостта



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР”, схема”ОЗМ Компонент II”

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП ”РЧР”, схема”ОЗ Компонент II”

1 технически сътрудник обект Община Дупница Срочен договор

Работа в чужбина и Свободни работни места по EURES