В Китай откриха нов щам на свинския грип с потенциал да предизвика пандемия

Вирус с нов щам на свинския грип са открили учените в Китай. Според публикация в БиБиСи той има потенциал да предизвика пандемия в целия свят. Вирусът се е появил наскоро и е пренасян от прасета, но може да засегне и хора.

Изследователите са загрижени, че той може да мутира още, така че да започне да се предава лесно от човек на човек и да предизвика нова пандемия в световен мащаб.

Вирусът има всички белези, които показват, че е силно адаптивен и може да зарази хора, пишат и учените в списание Proceedings of the National Academy of Sciences.

Изследователите са нарекли новия вирус G4 EA H1N1. Той е бил открит у работници в кланици в Китай. Сегашните противогрипни ваксини не предпазват от него, но учените смятат, че съществуващите препарати могат да се променят и да предпазват и от новооткрития щам.

Според учените, новият щам има всички белези да е високо приспособен да заразява хора и трябва да бъде наблюдаван и да бъдат предприети мерки за контрол на вируса сред свинете и близък мониторинг над работниците в свиневъдството.

От 2011 до 2018 г. изследователите са взели 30 000 проби назален секрет от свине в кланици в 10 китайски провинции и ветеринарна болница. Те са успели да изолират 179 свински вируса. Повечето са нов вид, които доминират сред свинете от 2016 г.

G4 се предполага, че е силно заразен, предизвиквайки по-сериозни симптоми в сравнение с други вируси. Тестовете също показват, че имунитетът от сезонния грип на предпазва хората от G4.

Според кръвни тестове, които показват антитела, създадени при излагане на вируса, 10,4% от работниците в свинеферми вече са инфектирани. Тестовете също показват, че 4,4% от населението изглежда е изложено. Вирусът следователно се прехвърля от животни на хора, но към този момент няма доказателства да се предава между хората, което е основното притеснение на учените.