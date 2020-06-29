



Свободни работни места за Дупница и региона от днес, 29 юни:



БЮРО ПО ТРУДА-ДУПНИЦА



СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 4 МЕСТА



1 химик Висше образование, по чл.38, ал.1 от ЗХУ

1 квалифицирано лице Висше образование, по чл.38, ал.1 от ЗХУ

1 специалист,качество Висше образование, по чл.38, ал.1 от ЗХУ

1 техник, строителство Висше образование



СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 205 МЕСТА



2 общи работници/приготвяне на строителни смеси Средно и по-ниско образование

4 бояджии, лаково боядисване Средно, основно образование, обект Франция

1 електротехник Средно образование

2 електрозаварчици Средно образование

5 механици, машинни инструменти Средно образование

1 технически ръководител Средно образование

26 шивачи,мъжко/дамско /облекло Средно образование

2 лаборанти Средно образование, по чл.38, ал.1 от ЗХУ

5 работници, обработка на дърво Средно и по-ниско образование

5 дърводелец, мебелисти Средно образование

5 монтажници,мебели от дърво Средно,основно образование

5 шофьори,лекотоварен автомобил Средно образование

2 тапицери Средно,основно образование

2 бояджии, изделия от дърво Средно и по-ниско образование

4 маневристи Средно образование

41 шивачи и ръчници на облекло Основно образование

3 работници, разсадник Основно образование

1 работник, механично почистване на

енергийни съоръжения Средно, основно образование

3 стрелочници/прелезопазачи за обучение Средно образование

1 работник, поддръжка на сгради Средно образование

1 крояч, кожа Средно, основно образование

1 организатор, производство Средно, основно образование

25 машинни оператори, обувно производство Средно, основно образование

11 ръчници Средно, основно образование

2 обслужващи, бензиностанция/продавач-консултанти Средно, основно образование

1 шофьор, товарен автомобил(международни превози) Основно образование, кат. СЕ, Албански език

1 готвач Средно образование, обект гр.Самоков

2 сервитьори, бармани Средно образование

2 общи работници, обслужване на водни колела Средно образование

9 шофьори, автобус Средно, основно образование

3 шлосери Средно, основно образование

1 заварчик Средно, основно образование

15 сметосъбирачи Основно и по-ниско образование

4 товарачи Основно и по-ниско образование

1 деловодител Средно образование, с.Каменик

1 куриер, шофьор Средно образование

5 общи работници Средно и по-ниско образование

ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО

1 лекар Висше образование

СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА





ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 4 МЕСТА

1 продавач-консултант Средно образование

3 шивачи на облекло Средно, основно образование Средно, основно образование



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , схема „Младежка заетост”



6 продавач-консултанти-обучение Срочен договор

1 работник, зареждане на рафтове-обучение Срочен договор

1 продавач, автомобили – обучение Срочен договор

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП ”РЧР”, схема”ОЗ Компонент II”

1 технически сътрудник обект Община Дупница Срочен договор

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по програма ЗОХТУ от Закона за насърчаване на заетостта

1 работник, кухня „Машиностроене и енергоремонт БД” ЕООД, гр. Бобов дол Срочен договор