Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини





Дирекция „Бюро по труда” – гр. Дупница





А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 4 МЕСТА

1 химик Висше образование, по чл.38, ал.1 от ЗХУ

1 квалифицирано лице Висше образование, по чл.38, ал.1 от ЗХУ

1 специалист,качество Висше образование, по чл.38, ал.1 от ЗХУ

1 техник, строителство Висше образование

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 221 МЕСТА

1 общ работник,обработка на дърво Средно и по-ниско образование

3 общи работници/приготвяне на строителни смеси Средно и по-ниско образование

4 бояджии, лаково боядисване Средно, основно образование, обект Франция

1 електротехник Средно образование

2 електрозаварчици Средно образование

2 механици Средно образование

1 технически ръководител Средно образование

1 търговски представител Средно образование

26 шивачи,мъжко/дамско /облекло Средно образование

1 гладач Средно образование

2 лаборанти Средно образование, по чл.38, ал.1 от ЗХУ

5 работници, обработка на дърво Средно и по-ниско образование

5 дърводелец, мебелисти Средно образование

5 монтажници,мебели от дърво Средно,основно образование

5 шофьори,лекотоварен автомобил Средно образование

2 тапицери Средно,основно образование

2 бояджии, изделия от дърво Средно и по-ниско образование

4 маневристи Средно образование

52 шивачи и ръчници на облекло Основно образование

3 шивачи/ушиване на маски/ Средно, основно образование

3 работници, разсадник Основно образование

1 работник, механично почистване на

енергийни съоръжения Средно, основно образование

3 стрелочници/прелезопазачи за обучение Средно образование

1 работник, поддръжка на сгради Средно образование

2 кроячи, кожа Средно, основно образование

1 организатор, производство Средно, основно образование

20 машинни оператори, обувно производство Средно, основно образование

13 ръчници Средно, основно образование

2 обслужващи, бензиностанция/продавач-консултанти Средно, основно образование

1 шофьор, товарен автомобил Средно, основно образование, кат. ” C”

1 шофьор, товарен автомобил(международни превози) Основно образование, кат. СЕ, Албански език

1 готвач Средно образование

2 продавач-консултанти Средно образование

3 сервитьори, бармани Средно образование

2 общи работници, обслужване на водни колела Средно образование

1 шофьр, самосвал Средно образование, обект Бобов дол

12 общи работници Средно и по-ниско образование

10 шофьори, автобус Средно, основно образование

ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА



Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО

1 лекар Висше образование

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА





ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 4 МЕСТА

1 продавач-консултант Средно образование

3 шивачи на облекло Средно, основно образование Средно, основно образование



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , схема „Младежка заетост”



6 продавач-консултанти-обучение Срочен договор

1 работник,зареждане на рафтове-обучение Срочен договор

1 продавач, автомобили – обучение Срочен договор

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по мерки за заетост

от Закона за насърчаване на заетостта



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР”, схема”ОЗМ Компонент II”

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП ”РЧР”, схема”ОЗ Компонент II”

1 технически сътрудник обект Община Дупница Срочен договор