Лекарите в държавните болници в Гърция стачкуват с искане за повече средства за здравеопазването. Протестната демонстрация на белите престилки се провежда в Атина пред Министерство на здравеопазването, съобщава БНР. С нея започва стачка на медиците в държавните болници в цялата страна. Синдикатът на медицинските работници вече е информирал правителството за исканията на лекарите. Те настояват да се увеличи бюджета на болниците, да се назначат липсващите лекари по необходимите специалности в болниците, а всички временно наети специалисти за овладяване на епидемията от COVID-19 да останат на постоянни договори към здравните заведения. Лекарите искат и да се върнат заплатите им на ниво преди икономическата криза. Във връзка със стачката в държавните болници се приемат днес само спешни случаи.

Thousands of workers in public hospitals protest in Athens. They ask for more funds for the public health system. #Greece #Covid_19 pic.twitter.com/CKpHHLGkQS