Полицията във Франция разследва безредици в Дижон след масов бой между чеченци

Във Франция започна разследване, което да установи обстоятелствата на избухналите в Дижон безредици с участието на имигранти от Чечения, се казва в съобщение на френското вътрешно министерство. Министърът на вътрешните работи Кристоф Кастанер съобщи на кмета на града, че изпраща в Дижон мобилни подразделения на специалните части, които да помогнат за възстановяването на реда, съобщи РИА Новости, цитирана от БГНЕС.

Обстановката в Дижон се нажени в събота вечерта, когато няколко десетки души с покрити с качулки лица се събраха в центъра на града, след което нападнаха наргиле-бара Le Black Pearl. Според свидетелства на очевидци и видеозаписи, нападателите са били въоръжени с арматурни железа, ножове, отвертки и бейзболни бухалки. На мястото на инцидента е пристигнала полиция, която е използвала сълзотворен газ, за да разпръсне участниците в безредиците.

