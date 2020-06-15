



Свободни работни места за Дупница и региона от днес, 15 юни:

БЮРО ПО ТРУДА-ДУПНИЦА

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 6 МЕСТА

1 химик Висше образование, по чл.38, ал.1 от ЗХУ

1 квалифицирано лице Висше образование, по чл.38, ал.1 от ЗХУ

1 специалист,качество Висше образование, по чл.38, ал.1 от ЗХУ

1 техник, строителство Висше образование

1 медицинска сестра Висше образование



СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 204 МЕСТА



1 общ работник,обработка на дърво Средно и по-ниско образование

3 общи работници/приготвяне на строителни смеси Средно и по-ниско образование

4 бояджии, лаково боядисване Средно, основно образование, обект Франция

1 електротехник Средно образование

2 електрозаварчици Средно образование

2 механици Средно образование

1 технически ръководител Средно образование

1 търговски представител Средно образование

26 шивачи,мъжко/дамско /облекло Средно образование

2 гладачи Средно образование

2 лаборанти Средно образование, по чл.38, ал.1 от ЗХУ

5 работници, обработка на дърво Средно и по-ниско образование

5 дърводелец, мебелисти Средно образование

5 монтажници,мебели от дърво Средно,основно образование

5 шофьори,лекотоварен автомобил Средно образование

2 тапицери Средно,основно образование

2 бояджии, изделия от дърво Средно и по-ниско образование

3 маневристи Средно образование

17 шивачи и ръчници на облекло Основно образование

5 шивачи/ушиване на маски/ Средно, основно образование

3 работници, разсадник Основно образование

1 работник, механично почистване на

енергийни съоръжения Средно, основно образование

3 стрелочници/прелезопазачи за обучение Средно образование

1 работник, поддръжка на сгради Средно образование

16 опаковачи Средно и по-ниско образование

5 общи работници, промишленост Основно и по-ниско образование

1 сервизен техник Средно образование

2 кроячи, кожа Средно, основно образование

1 организатор, производство Средно, основно образование

22 машинни оператори, обувно производство Средно, основно образование

14 ръчници Средно, основно образование

2 обслужващи, бензиностанция/продавач-консултанти Средно, основно образование

1 шофьор, товарен автомобил Средно, основно образование, кат. ” C”

1 шофьор, товарен автомобил(международни превози) Основно образование, кат. СЕ, Албански език

1 готвач Средно образование

26 шивачи Средно, основно образование

2 продавач-консултанти Средно образование

2 сервитьори Средно образование

2 общи работници, обслужване на водни колела Средно образование

ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО

1 лекар Висше образование

СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО



СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 4 МЕСТА

1 продавач-консултант Средно образование

3 шивачи на облекло Средно, основно образование Средно, основно образование



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , схема „Младежка заетост”



4 продавач-консултанти-обучение Срочен договор

1 работник,зареждане на рафтове-обучение Срочен договор

1 общ работник - обучение Срочен договор

1 продавач, автомобили – обучение Срочен договор

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП ”РЧР”, схема”ОЗ Компонент II”

1 технически сътрудник обект Община Дупница Срочен договор