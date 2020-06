Насилието в САЩ ескалира, въведоха вечерен час във Вашингтон

Полицейски час бе наложен в столицата на Съединените щати Вашингтон от неделя вечерта, след като протестиращите отново се събраха близо до Белия дом - заради смъртта на Джордж Флойд и в протест срещу полицейското насилие. Кметът на града Мюриел Боузър заяви, че полицейският час влиза в сила в неделя от 23:00 часа до 6:00 часа местно време в понеделник. Тя допълни, че е мобилизирала Националната гвардия в подкрепа на полицията в града след бурните масови протести в цялата страна.

"So the police, it appears from here, have successfully pushed the protesters out of the park, away from the immediate vicinity of the White House."



CNN's Alex Marquardt is in Washington, D.C. as protests continue following the death of George Floyd. https://t.co/Zf99C2AhSR pic.twitter.com/6cZt33eazR