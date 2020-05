1 млрд. души ще живеят в непоносима жега до 50 години

Цената, която ще трябва да платят хората заради климатичната криза, ще е по-тежка, по-масова и ще се случи по-рано във времето, отколкото се смяташе досега. Това показва ново проучване, цитирано от "Гардиън", според което 1 млрд. души ще бъдат или разселени, или принудени да издържат на непоносима жега за всяко допълнително повишение с 1 градус по Целзий на средната световна температура.

В най-лошия сценарий за увеличаване на вредните емисии районите, понастоящем дом на една трета от населението на света, ще бъдат толкова горещи в рамките на следващите максимум 50 години, колкото най-горещите части на пустинята Сахара, предупреждава проучването. Дори и при най-оптимистичната перспектива 1,2 млрд. души ще изпаднат извън удобната "климатична ниша", в която хората са процъфтявали в продължение на последните най-малко 6000 години. Авторите на проучването заявиха, че са били "смаяни" и "разбити" от констатациите, тъй като не са очаквали нашия вид да бъде толкова уязвим.

"Цифрите са смайващи. Буквално бях сащисан, когато ги видях за пръв път", изтъква Тим Лентън от Университета в Ексетер и допълва: "И преди съм проучвал климатичните повратни точки, които обикновено се смятат за апокалиптични. Но тук става въпрос за нещо още по-тежко. Това е заплаха за самото съществуване на човечеството."

Вместо да разглежда климатичните промени като проблем на физиката или икономиката, новото изследване, публикувано в Proceedings of the National Academy of Sciences (официалното списание на Националната академия на науките на САЩ), изследва как това засяга човешкото местообитание. По-голямата част от човечеството винаги е живяла в региони, където средните годишни температури са от 11 до 25 градуса, което е идеално за здравето на хората и производството на храни. Ала това оптимално положение ​​се променя и свива в резултат на предизвиканото от човешката дейност глобално затопляне, което изпраща повече хора в това, което авторите описват като "почти негодни за живот" крайности.

Човечеството е особено чувствително, защото сме концентрирани на сушата, която се затопля по-бързо от океаните, и защото повечето бъдещи нараствания на населението ще бъдат във вече горещи райони на Африка и Азия. В резултат на тези демографски фактори средният човек ще преживее повишаване на температурата със 7,5 градуса, когато средната световна температура се повиши с 3 градуса, което се прогнозира да стане към края на този век.На това ниво около 30% от населението на света би живяло в екстремни горещини, дефинирани като средна температура от 29 градуса. Понастоящем тези условия са изключително редки извън най-изгарящите части на Сахара, но с глобално затопляне от 3 градуса, те се предвижда да обхванат 1,2 млрд. души в Индия, 485 млн. души в Нигерия и повече от 100 млн. души поотделно в Пакистан, Индонезия и Судан.

Това ще доведе до огромни миграционни вълни и ще създаде предизвикателства пред системите за производство на храни.

"Смятам, че е честно да се каже, че средни температури над 29 градуна са негодни за живот. Ще трябва да се премествате или да се адаптирате. Но има ограничения за адаптацията. Ако имате достатъчно пари и енергия, можете да използвате климатик и да доставяте храна по въздуха и тогава може да сте ОК. Но това не е така за повечето хора", подчертава един от водещите автори на проучването проф. Мартен Шефер от Университета Вагенинген в Холандия. Авторите изтъкват, че техните констатации трябва да подтикнат политиците да ускорят намаляването на парниковите емисии и да работят заедно за справяне с миграцията, тъй като всяка степен на затопляне, която може да бъде избегната, ще спаси 1 млрд. души от изпадане от климатичната ниша на човечеството.

"Ясно е, че ще ни е необходим глобален подход, за да предпазим децата си от потенциално огромно социално напрежение, което прогнозираната промяна може да предизвика", каза друг от авторите от Университета Нанкин.