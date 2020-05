Почина световноизвестният български художник Кристо

Художникът Христо Владимиров Явашев, известен като Кристо, почина от естествена смърт днес, на 31 май 2020 г. в дома си в Ню Йорк. Той беше на 84 години. Това гласи съобщение, публикувано на страницата на художника във Фейсбук. Ето и пълният текст:

Изявление от кабинета на Кристо: " Кристо изживя живота си пълноценно, не само мечтаейки това, което изглеждаше невъзможно, но и осъзнавайки го. Творбата на Кристо и Жана-Клод събра хората в споделени преживявания по целия свят, а работата им живее в сърцата и спомените ни.

Кристо и Жана-Клод винаги са давали ясно, че произведенията на изкуството им ще продължат след смъртта им. По желанията на Кристо, " L ' Arc de Triomphe, Wraped " в Париж, Франция, все още е в релси за 18 септември-3 октомври 2021 г."

Кристо е роден на 13 юни 1935 г. в Габрово, България. Напуска България през 1957 г първо в Прага, Чехословакия, а след това бяга във Виена, Австрия, след това се премества в Женева, Швейцария. През 1958 г. Кристо заминава за Париж, където се запознава с Жана-Клод Денат де Гилебон, не само съпругата си, но и партньор в живота в създаването на монументални екологични произведения на изкуството. Жана-Клод почина на 18 ноември 2009. г. Кристо живее в Ню Йорк 56 години.

От ранно обвити предмети до монументални проекти на открито, творбата на Кристо и Жана-Клод надмина традиционните граници на живопис, скулптура и архитектура. Част от работата им включва Wraped Coast, Little Bay в Сидни, Австралия (1968-69), Valley Curtae в Колорадо (1970-72), Running Fence in California (1972-76), Заобиколени острови в Маями (1980-83), The в Париж (1975-85), Чадърите в Япония и Калифорния (1984-91), Увит Райхстаг в Берлин (1972-95), The Gates in New York ' s Central Park (1979-2005), Плаващите кейове на италианското езеро Изео (2014-16 ), и лондонската Мастаба на Лондонското Серпентинско езеро (2016-18).

Временното произведение на изкуството на Кристо в Париж, Франция, озаглавено L 'Arc de Triomphe, Wraped ( Проект за Париж, Place de l' Étoile), е насрочено за 18 септември-3 октомври 2021. г. Допълнително Голямо изложение в Центъра Жорж Помпиду за работата и времето на Кристо и Жана-Клод в Париж ще бъде на преглед тази година, от 1 юли-19 октомври 2020. г.

В писмо от 1958 г. Кристо пише: " Красотата, науката и изкуството винаги ще триумфират. " Днес държим тези думи отблизо.