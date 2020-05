Полицията в Минеаполис арестува екип на Си Ен Ен, излъчващ на живо безредиците

Полицията в Минеаполис, Минесота, арестува репортер на Си Ен Ен, докато предаваше на живо рано тази сутрин. Задържаният отразяваше протестите в щата. Полицията не посочи причина за задържането на репортера и други трима от екипа му, пише "Гардиън". Екипът на Си Ен Ен е отведен с белезници.

Репортерът Омар Хименес показваше арестуването на протестиращ, когато няколко полицаи го заобиколиха.

Minnesota police arrest CNN reporter and camera crew as they report from protests in Minneapolis https://t.co/oZdqBti776 pic.twitter.com/3QbeTjD5ed