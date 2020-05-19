Районният съд в Дупница публикува имейлите на деловодствата, от които гражданите могат да получават документи по електронен път





От ръководството на Районен съд-Дупница уведомяват в съобщения на сайта си, че за получаване на копия от документи по електронен път, заявителите следва да изпратят заявление на електронния адрес на съответното деловодство, в което да посочи кои документи желае да получи. Документите се изпращат на посочения от заявителя електронен адрес! Желателно е в заявлението да се посочи и телефон за връзка, в случай на необходимост от уточнения.

Заповедно деловодство - drs_zapdela@mail.bg

Гражданско деловодство - drs_grdela@mail.bg

Наказателно деловодство - drs_nakdela@mail.bg

Съдебно изпълнителна служба - sis_drs@mail.bg