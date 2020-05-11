Свободни работни места за Дупница и региона от днес, 11 май:
БЮРО ПО ТРУДА-ДУПНИЦА
СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 3 МЕСТА
1 химик Висше образование, по чл.38, ал.1 от ЗХУ
1 квалифицирано лице Висше образование, по чл.38, ал.1 от ЗХУ
1 специалист, качество Висше образование, по чл.38, ал.1 от ЗХУ
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 113 МЕСТА
2 общи работници,обработка на дърво Средно и по-ниско образование
1 монтажник, хладилна и климатична техника Средно образование
3 общи работници/приготвяне на строителни смеси Средно и по-ниско образование
4 бояджии, лаково боядисване Средно, основно образование, обект Франция
2 електротехници Средно образование
3 електрозаварчици Средно образование
2 механици Средно образование
2 технически ръководители Средно образование
1 търговски представител Средно образование
27 шивачи,мъжко/дамско /облекло Средно образование
3 гладачи Средно образование
2 лаборанти Средно образование, по чл.38, ал.1 от ЗХУ
5 работници, обработка на дърво Средно и по-ниско образование
5 дърводелец, мебелисти Средно образование
5 монтажници,мебели от дърво Средно,основно образование
5 шофьори,лекотоварен автомобил Средно образование
2 тапицери Средно,основно образование
2 бояджии, изделия от дърво Средно и по-ниско образование
5 шофьори, товарен автомобил Основно образование, гр.Пловдив
3 маневристи Средно образование
20 шивачи и ръчници на облекло Основно образование
5 шивачи/ушиване на маски/ Средно, основно образование
3 работници, разсадник Основно образование
1 работник, механично почистване на
енергийни съоръжения Средно, основно образование
ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ
СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ
СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО
1 лекар Висше образование
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО
СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , схема „Младежка заетост”
1 шивач, мъжко/дамско облекло-обучение Срочен договор
2 продавач-консултанти-обучение Срочен договор
1 работник,зареждане на рафтове-обучение Срочен договор
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП ”РЧР”, схема”ОЗ Компонент II”
1 технически сътрудник обект Община Дупница Срочен договор