Свободни работни места за Дупница и региона от днес, 6 април:
БЮРО ПО ТРУДА-ДУПНИЦА
СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 3 МЕСТА
1 химик Висше образование, по чл.38, ал.1 от ЗХУ
1 квалифицирано лице Висше образование, по чл.38, ал.1 от ЗХУ
1 специалист Висше образование, по чл.38, ал.1 от ЗХУ
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 134 МЕСТА
8 кредитни експерти Средно образование
4 общи работници, обработка на дърво Средно и по-ниско образование
2 резачи, горски дървен материал Основно образование
1 монтажник, хладилна и климатична техника Средно образование
2 работници, кухня Основно образование
2 заварчици МИГ-МАГ Средно, основно образование
1 шофьор Средно образование
4 общи работници Средно и по-ниско образование
1 шивач, мъжко/дамско облекло Средно, основно образование
2 кофражисти Основно образование
4 бояджии, лаково боядисване Средно, основно образование, обект Франция
2 електротехници Средно образование
3 електрозаварчици Средно образование
2 механици Средно образование
2 технически ръководители Средно образование
1 търговски представител Средно образование
1 готвач Средно образование
5 маневристи Средно образование
6 работници, спомагателни шивашки дейности Средно, основно образование
4 сметосъбирачи Средно и по-ниско образование
4 общи работници, строителството Основно образование
2 продавачи, автомобили Средно образование
30 шивач, оператори на шевна машина Средно образование
5 гладачи Средно образование
2 лаборанти Средно образование, по чл.38, ал.1 от ЗХУ
10 -Готвачи; помощник- готвачи; работници, кухня; сервитьори и бармани Средно, основно образование-обект гр. Панагюрище
5 работници, обработка на дърво Средно и по-ниско образование
5 дърводелец,мебелисти Средно образование
5 монтажници,мебели от дърво Средно,основно образование
5 шофьори,лекотоварен автомобил Средно образование
2 тапицери Средно,основно образование
2 бояджии, изделия от дърво Средно и по-ниско образование
ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ
СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ
СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО
1 заварчик Средно образование
ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО
СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , схема „Младежка заетост”
1 сервитьор-обучение Срочен договор
1 работник, кухня-обучение Срочен договор
1 мияч, съдове/ръчно-обучение Срочен договор
2 общи работници-обучение Срочен договор
2 машинни оператори, пералня/перачници-обучение Срочен договор
3 работници, зареждане на рафтове-обучение Срочен договор
1 отчетник, оценки на рискове и застраховки-обучение Срочен договор
1 шивач, мъжко/дамско облекло-обучение Срочен договор
2 мърчандайзери,продажби-обучение Срочен договор
1 продавач-консултант-обучение Срочен договор
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по мерки за заетост
от Закона за насърчаване на заетостта
1 снабдител, доставчик чл.50,обект община Бобов дол Срочен договор
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР”, схема”ОЗМ Компонент II”
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП ”РЧР”, схема”ОЗ Компонент II”
Работа в чужбина и Свободни работни места по EURES
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА за сезонна заетост на морето може да получите на етаж 1 - стая 101, 102, 103
к.к. Златни пясъци -сервитьори, камериери/ки/ перално стопанство, етажни камериерки, работници, кухня и миячи, камериерки парк и басейн, помощник-сервитьори, сладкари, помощник- готвачи, готвачи и камериери общи части