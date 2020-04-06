



Свободни работни места за Дупница и региона от днес, 6 април:



БЮРО ПО ТРУДА-ДУПНИЦА

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 3 МЕСТА



1 химик Висше образование, по чл.38, ал.1 от ЗХУ

1 квалифицирано лице Висше образование, по чл.38, ал.1 от ЗХУ

1 специалист Висше образование, по чл.38, ал.1 от ЗХУ



СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 134 МЕСТА



8 кредитни експерти Средно образование

4 общи работници, обработка на дърво Средно и по-ниско образование

2 резачи, горски дървен материал Основно образование

1 монтажник, хладилна и климатична техника Средно образование

2 работници, кухня Основно образование

2 заварчици МИГ-МАГ Средно, основно образование

1 шофьор Средно образование

4 общи работници Средно и по-ниско образование

1 шивач, мъжко/дамско облекло Средно, основно образование

2 кофражисти Основно образование

4 бояджии, лаково боядисване Средно, основно образование, обект Франция

2 електротехници Средно образование

3 електрозаварчици Средно образование

2 механици Средно образование

2 технически ръководители Средно образование

1 търговски представител Средно образование

1 готвач Средно образование

5 маневристи Средно образование

6 работници, спомагателни шивашки дейности Средно, основно образование

4 сметосъбирачи Средно и по-ниско образование

4 общи работници, строителството Основно образование

2 продавачи, автомобили Средно образование

30 шивач, оператори на шевна машина Средно образование

5 гладачи Средно образование

2 лаборанти Средно образование, по чл.38, ал.1 от ЗХУ

10 -Готвачи; помощник- готвачи; работници, кухня; сервитьори и бармани Средно, основно образование-обект гр. Панагюрище

5 работници, обработка на дърво Средно и по-ниско образование

5 дърводелец,мебелисти Средно образование

5 монтажници,мебели от дърво Средно,основно образование

5 шофьори,лекотоварен автомобил Средно образование

2 тапицери Средно,основно образование

2 бояджии, изделия от дърво Средно и по-ниско образование



ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО

1 заварчик Средно образование

ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА





ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , схема „Младежка заетост”

1 сервитьор-обучение Срочен договор

1 работник, кухня-обучение Срочен договор

1 мияч, съдове/ръчно-обучение Срочен договор

2 общи работници-обучение Срочен договор

2 машинни оператори, пералня/перачници-обучение Срочен договор

3 работници, зареждане на рафтове-обучение Срочен договор

1 отчетник, оценки на рискове и застраховки-обучение Срочен договор

1 шивач, мъжко/дамско облекло-обучение Срочен договор

2 мърчандайзери,продажби-обучение Срочен договор

1 продавач-консултант-обучение Срочен договор



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по мерки за заетост

от Закона за насърчаване на заетостта





1 снабдител, доставчик чл.50,обект община Бобов дол Срочен договор



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР”, схема”ОЗМ Компонент II”

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП ”РЧР”, схема”ОЗ Компонент II”

Работа в чужбина и Свободни работни места по EURES

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА за сезонна заетост на морето може да получите на етаж 1 - стая 101, 102, 103

к.к. Златни пясъци -сервитьори, камериери/ки/ перално стопанство, етажни камериерки, работници, кухня и миячи, камериерки парк и басейн, помощник-сервитьори, сладкари, помощник- готвачи, готвачи и камериери общи части