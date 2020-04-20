110 са свободните работни места в Дупница и съседните 5 общини





Бюро по труда-Дупница:

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 3 МЕСТА

1 химик Висше образование, по чл.38, ал.1 от ЗХУ

1 квалифицирано лице Висше образование, по чл.38, ал.1 от ЗХУ

1 специалист,качество Висше образование, по чл.38, ал.1 от ЗХУ

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 93 МЕСТА

2 заварчици МИГ-МАГ Средно, основно образование

8 кредитни експерти Средно образование

2 общи работници,обработка на дърво Средно и по-ниско образование

1 монтажник, хладилна и климатична техника Средно образование

1 шофьор Средно образование

3 общи работници/приготвяне на строителни смеси/ Средно и по-ниско образование

4 бояджии, лаково боядисване Средно, основно образование, обект Франция

2 електротехници Средно образование

3 електрозаварчици Средно образование

2 механици Средно образование

2 технически ръководители Средно образование

1 търговски представител Средно образование

27 шивачи,мъжко/дамско /облекло Средно образование

5 гладачи Средно образование

2 лаборанти Средно образование, по чл.38, ал.1 от ЗХУ

5 работници, обработка на дърво Средно и по-ниско образование

5 дърводелец,мебелисти Средно образование

5 монтажници,мебели от дърво Средно,основно образование

5 шофьори,лекотоварен автомобил Средно образование

2 тапицери Средно,основно образование

2 бояджии, изделия от дърво Средно и по-ниско образование

1 чистач/хигиенист Средно,основно образование

2 общи работници Средно,основно образование

1 администратор, корпоративен център Средно,основно образование

ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА



Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА



Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 2 МЕСТА

1 заварчик Средно образование

1 дърводелец,мебелист Средно образование



ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА





ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , схема „Младежка заетост”

1 мияч, съдове/ръчно-обучение Срочен договор

2 общи работници-обучение Срочен договор

1 машинен оператор, пералня/перачници-обучение Срочен договор

3 работници, зареждане на рафтове-обучение Срочен договор

1 шивач, мъжко/дамско облекло-обучение Срочен договор

3 продавач-консултанти-обучение Срочен договор

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по мерки за заетост

от Закона за насърчаване на заетостта

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР”, схема”ОЗМ Компонент II”

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП ”РЧР”, схема”ОЗ Компонент II”

1 технически сътрудник обект Община Дупница Срочен договор



Работа в чужбина и Свободни работни места по EURES