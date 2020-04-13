



Свободни работни места за Дупница и региона от днес, 13 април:



БЮРО ПО ТРУДА-ДУПНИЦА

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 3 МЕСТА

1 химик Висше образование, по чл.38, ал.1 от ЗХУ

1 квалифицирано лице Висше образование, по чл.38, ал.1 от ЗХУ

1 специалист,качество Висше образование, по чл.38, ал.1 от ЗХУ



СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 93 МЕСТА

2 заварчици МИГ-МАГ Средно, основно образование

8 кредитни експерти Средно образование

2 общи работници,обработка на дърво Средно и по-ниско образование

1 монтажник, хладилна и климатична техника Средно образование

1 шофьор Средно образование

3 общи работници/приготвяне на строителни смеси/ Средно и по-ниско образование

4 бояджии, лаково боядисване Средно, основно образование, обект Франция

2 електротехници Средно образование

3 електрозаварчици Средно образование

2 механици Средно образование

2 технически ръководители Средно образование

1 търговски представител Средно образование

27 шивачи,мъжко/дамско /облекло Средно образование

5 гладачи Средно образование

2 лаборанти Средно образование, по чл.38, ал.1 от ЗХУ

5 работници, обработка на дърво Средно и по-ниско образование

5 дърводелец,мебелисти Средно образование

5 монтажници,мебели от дърво Средно,основно образование

5 шофьори,лекотоварен автомобил Средно образование

2 тапицери Средно,основно образование

2 бояджии, изделия от дърво Средно и по-ниско образование

1 чистач/хигиенист Средно,основно образование

2 общи работници Средно,основно образование

1 администратор, корпоративен център Средно,основно образование

ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА



ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 2 МЕСТА

1 заварчик Средно образование

1 дърводелец,мебелист Средно образование



ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА





ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , схема „Младежка заетост”

1 сервитьор-обучение Срочен договор

1 мияч, съдове/ръчно-обучение Срочен договор

2 общи работници-обучение Срочен договор

1 машинен оператор, пералня/перачници-обучение Срочен договор

3 работници, зареждане на рафтове-обучение Срочен договор

1 шивач, мъжко/дамско облекло-обучение Срочен договор

2 мърчандайзери,продажби-обучение Срочен договор

3 продавач-консултанти-обучение Срочен договор

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по мерки за заетост

от Закона за насърчаване на заетостта



1 снабдител, доставчик чл.50,обект община Бобов дол Срочен договор



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР”, схема”ОЗМ Компонент II”

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП ”РЧР”, схема”ОЗ Компонент II”

1 технически сътрудник обект Община Дупница Срочен договор