Свободни работни места за Дупница и региона от днес, 9 март:
БЮРО ПО ТРУДА-ДУПНИЦА
СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 101 МЕСТА
8 домашни помощници Средно и по-ниско образование
3 шофьори, товарен автомобил/международни превози/ Основно образование
8 кредитни експерти Средно образование
4 общи работници,обработка на дърво Средно и по-ниско образование
1 шлосер Средно образование
3 оператори с цифрово-програмно управление Средно образование
1 счетоводител-оперативен Средно образование
1 шофьор, куриер Средно образование
3 резачи, горски дървен материал Основно образование
19 опаковачи Средно, основно образование
2 шивачи Средно, основно образование
1 монтажник, хладилна и климатична техника Средно образование
1 монтажник, изделия от кожа Средно, основно образование
2 общи работници Средно и по-ниско образование
4 работници, кухня Основно образование
6 общи работници, промишленост Средно образование, обект гр.София
1 пазач Средно образование
2 заварчици МИГ-МАГ Средно, основно образование
5 монтажници Средно, основно образование
4 шофьори Средно образование
2 чистач /хигиенисти Основно образование
10 общи работници Основно образование
4 обслужващи, магазин Средно образование
6 разносвачи Средно образование
ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ
СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ
СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 2 МЕСТА
2 заварчици Средно образование
ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО
СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , схема „Младежка заетост”
4 продавач-консултанти-обучение Срочен договор
1 сервитьор-обучение Срочен договор
1 работник, кухня-обучение Срочен договор
1 мияч, съдове/ръчно-обучение Срочен договор
2 общи работници-обучение Срочен договор
2 машинни оператори, пералня/перачници-обучение Срочен договор
1 пакетировач-обучение Срочен договор
3 фризьори-обучение Срочен договор
2 работници, зареждане на рафтове-обучение Срочен договор
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по МЗ от ЗНЗ
1 общ работник чл.55а, обект гр.Сапарева баня Срочен договор
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР”, схема”ОЗМ Компонент II”
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП ”РЧР”, схема”ОЗ Компонент II”
Работа в чужбина и Свободни работни места по EURES
България – сътрудник в отдел Документално обслужване на външно търговски сделки
Ирландия – асистент готвач и готвачи на станция
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА за сезонна заетост на морето може да получите на етаж 1 - стая 101, 102, 103
к.к. Златни пясъци -сервитьори, камериери/ки/ перално стопанство, етажни камериерки, работници, кухня и миячи, камериерки парк и басейн, помощник-сервитьори, сладкари, помощник- готвачи, готвачи и камериери общи части