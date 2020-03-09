



Свободни работни места за Дупница и региона от днес, 9 март:



БЮРО ПО ТРУДА-ДУПНИЦА

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА



СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 101 МЕСТА

8 домашни помощници Средно и по-ниско образование

3 шофьори, товарен автомобил/международни превози/ Основно образование

8 кредитни експерти Средно образование

4 общи работници,обработка на дърво Средно и по-ниско образование

1 шлосер Средно образование

3 оператори с цифрово-програмно управление Средно образование

1 счетоводител-оперативен Средно образование

1 шофьор, куриер Средно образование

3 резачи, горски дървен материал Основно образование

19 опаковачи Средно, основно образование

2 шивачи Средно, основно образование

1 монтажник, хладилна и климатична техника Средно образование

1 монтажник, изделия от кожа Средно, основно образование

2 общи работници Средно и по-ниско образование

4 работници, кухня Основно образование

6 общи работници, промишленост Средно образование, обект гр.София

1 пазач Средно образование

2 заварчици МИГ-МАГ Средно, основно образование

5 монтажници Средно, основно образование

4 шофьори Средно образование

2 чистач /хигиенисти Основно образование

10 общи работници Основно образование

4 обслужващи, магазин Средно образование

6 разносвачи Средно образование



ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА



СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ



СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 2 МЕСТА

2 заварчици Средно образование

ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , схема „Младежка заетост”

4 продавач-консултанти-обучение Срочен договор

1 сервитьор-обучение Срочен договор

1 работник, кухня-обучение Срочен договор

1 мияч, съдове/ръчно-обучение Срочен договор

2 общи работници-обучение Срочен договор

2 машинни оператори, пералня/перачници-обучение Срочен договор

1 пакетировач-обучение Срочен договор

3 фризьори-обучение Срочен договор

2 работници, зареждане на рафтове-обучение Срочен договор

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по МЗ от ЗНЗ

1 общ работник чл.55а, обект гр.Сапарева баня Срочен договор

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР”, схема”ОЗМ Компонент II”

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП ”РЧР”, схема”ОЗ Компонент II”





Работа в чужбина и Свободни работни места по EURES

България – сътрудник в отдел Документално обслужване на външно търговски сделки

Ирландия – асистент готвач и готвачи на станция

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА за сезонна заетост на морето може да получите на етаж 1 - стая 101, 102, 103

к.к. Златни пясъци -сервитьори, камериери/ки/ перално стопанство, етажни камериерки, работници, кухня и миячи, камериерки парк и басейн, помощник-сервитьори, сладкари, помощник- готвачи, готвачи и камериери общи части