



Свободни работни места за Дупница и региона от днес, 23 март:



БЮРО ПО ТРУДА-ДУПНИЦА



СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА



СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 100 МЕСТА



8 домашни помощници Средно и по-ниско образование

8 кредитни експерти Средно образование

4 общи работници, обработка на дърво Средно и по-ниско образование

3 оператори с цифрово-програмно управление Средно образование

1 счетоводител-оперативен Средно образование

1 шофьор, куриер Средно образование

2 резачи, горски дървен материал Основно образование

3 опаковачи Средно, основно образование

1 монтажник, хладилна и климатична техника Средно образование

2 работници, кухня Основно образование

2 заварчици МИГ-МАГ Средно, основно образование

2 шофьори Средно образование

5 общи работници Средно и по-ниско образование

2 шивачи, мъжко/дамско облекло Средно, основно образование

5 кофражисти Основно образование

4 бояджии, лаково боядисване Средно, основно образование, обект Франция

2 електротехници Средно образование

3 електрозаварчици Средно образование

2 механици Средно образование

2 технически ръководители Средно образование

1 търговски представител Средно образование

1 готвач Средно образование

5 маневристи Средно образование

8 работници, спомагателни шивашки дейности Средно, основно образование

4 сметосъбирачи Средно и по-ниско образование

6 общи работници, строителството Основно образование

3 продавачи, автомобили Средно образование

10 -Готвачи; помощник- готвачи; работници, кухня; сервитьори и бармани Средно, основно образование-обект гр. Панагюрище

ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА



СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА



ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА



СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 2 МЕСТА

1 заварчик Средно образование

ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА





ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , схема „Младежка заетост”

1 сервитьор-обучение Срочен договор

1 работник, кухня-обучение Срочен договор

1 мияч, съдове/ръчно-обучение Срочен договор

2 общи работници-обучение Срочен договор

2 машинни оператори, пералня/перачници-обучение Срочен договор

1 пакетировач-обучение Срочен договор

2 работници, зареждане на рафтове-обучение Срочен договор

1 отчетник, оценки на рискове и застраховки-обучение Срочен договор

1 шивач, мъжко/дамско облекло-обучение Срочен договор

2 мърчандайзери,продажби-обучение Срочен договор

1 продавач-консултант-обучение Срочен договор

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по мерки зе заетост

от Закона за насърчаване на заетостта

1 отчетник, уреждане на застрахователни полици чл.53а Срочен договор

1 снабдител, доставчик чл.55а Срочен договор

1 икономист, социално застраховане чл.55а Срочен договор

1 снабдител, доставчик чл.50,обект община Бобов дол Срочен договор



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР”, схема”ОЗМ Компонент II”

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП ”РЧР”, схема”ОЗ Компонент II”

Работа в чужбина и Свободни работни места по EURES

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА за сезонна заетост на морето може да получите на етаж 1 - стая 101, 102, 103

к.к. Златни пясъци -сервитьори, камериери/ки/ перално стопанство, етажни камериерки, работници, кухня и миячи, камериерки парк и басейн, помощник-сервитьори, сладкари, помощник- готвачи, готвачи и камериери общи части