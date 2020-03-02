Свободни работни места за Дупница и региона от днес, 2 март
БЮРО ПО ТРУДА-ДУПНИЦА
СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 51 МЕСТА
8 домашни помощници Средно и по-ниско образование
3 шофьори, товарен автомобил/международни превози/ Основно образование
9 кредитни експерти Средно образование
5 общи работници,обработка на дърво Средно и по-ниско образование
1 шлосер Средно образование
3 оператори с цифрово-програмно управление Средно образование
1 счетоводител-оперативен Средно образование
1 шофьор, куриер Средно образование
6 резачи, горски дървен материал Основно образование
9 опаковачи Средно, основно образование
2 работници, поправка на джанти и гуми Средно образование
3 шивачи Средно, основно образование
ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ
СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ
СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 2 МЕСТА
2 заварчици Средно образование
ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО
СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , схема „Младежка заетост”
2 продавачи,автомобили-обучение Срочен договор
2 продавач-консултанти-обучение Срочен договор
1 сервитьор-обучение Срочен договор
2 продавач-консултанти –обучение Срочен договор
1 работник, кухня-обучение Срочен договор
1 мияч, съдове/ръчно-обучение Срочен договор
2 общи работници-обучение Срочен договор
2 машинен оператор, пералня/перачници-обучение Срочен договор
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по МЗ от ЗНЗ
1 общ работник чл.55а, обект гр.Сапарева баня Срочен договор
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР”, схема”ОЗМ Компонент II”
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП ”РЧР”, схема”ОЗ Компонент II”
Работа в чужбина и Свободни работни места по EURES
България – сътрудник в отдел Документално обслужване на външно търговски сделки
Ирландия – асистент готвач и готвачи на станция
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА за сезонна заетост на морето може да получите на етаж 1, стая 101, 102, 103
к.к. Златни пясъци -сервитьори, камериери/ки/ перално стопанство, етажни камериерки, работници, кухня и миячи, камериерки парк и басейн, помощник-сервитьори, сладкари, помощник- готвачи, готвачи и камериери общи части