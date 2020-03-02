



Свободни работни места за Дупница и региона от днес, 2 март

БЮРО ПО ТРУДА-ДУПНИЦА

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА



СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 51 МЕСТА

8 домашни помощници Средно и по-ниско образование

3 шофьори, товарен автомобил/международни превози/ Основно образование

9 кредитни експерти Средно образование

5 общи работници,обработка на дърво Средно и по-ниско образование

1 шлосер Средно образование

3 оператори с цифрово-програмно управление Средно образование

1 счетоводител-оперативен Средно образование

1 шофьор, куриер Средно образование

6 резачи, горски дървен материал Основно образование

9 опаковачи Средно, основно образование

2 работници, поправка на джанти и гуми Средно образование

3 шивачи Средно, основно образование

ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА



СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА



СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 2 МЕСТА

2 заварчици Средно образование



ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА





ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , схема „Младежка заетост”

2 продавачи,автомобили-обучение Срочен договор

2 продавач-консултанти-обучение Срочен договор

1 сервитьор-обучение Срочен договор

2 продавач-консултанти –обучение Срочен договор

1 работник, кухня-обучение Срочен договор

1 мияч, съдове/ръчно-обучение Срочен договор

2 общи работници-обучение Срочен договор

2 машинен оператор, пералня/перачници-обучение Срочен договор

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по МЗ от ЗНЗ



1 общ работник чл.55а, обект гр.Сапарева баня Срочен договор

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР”, схема”ОЗМ Компонент II”

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП ”РЧР”, схема”ОЗ Компонент II”





Работа в чужбина и Свободни работни места по EURES

България – сътрудник в отдел Документално обслужване на външно търговски сделки

Ирландия – асистент готвач и готвачи на станция

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА за сезонна заетост на морето може да получите на етаж 1, стая 101, 102, 103

к.к. Златни пясъци -сервитьори, камериери/ки/ перално стопанство, етажни камериерки, работници, кухня и миячи, камериерки парк и басейн, помощник-сервитьори, сладкари, помощник- готвачи, готвачи и камериери общи части