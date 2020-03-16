Свободни работни места от днес, 16 март, за Дупница и региона:
Бюро по труда-Дупница
СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 114 МЕСТА
8 домашни помощници Средно и по-ниско образование
8 кредитни експерти Средно образование
4 общи работници,обработка на дърво Средно и по-ниско образование
3 оператори с цифрово-програмно управление Средно образование
1 счетоводител-оперативен Средно образование
1 шофьор, куриер Средно образование
1 работник, спомагателни шивашки дейности Средно, основно образование
2 резачи, горски дървен материал Основно образование
6 опаковачи Средно, основно образование
1 монтажник, хладилна и климатична техника Средно образование
2 работници, кухня Основно образование
2 заварчици МИГ-МАГ Средно, основно образование
1 монтажник Средно, основно образование
2 шофьори Средно образование
5 общи работници Средно и по-ниско образование
2 разносвачи Средно образование
8 шивачи, мъжко/дамско облекло Средно, основно образование
5 кофражисти Основно образование
4 бояджии, лаково боядисване Средно, основно образование, обект Франция
2 електротехници Средно образование
3 електрозаварчици Средно образование
2 механици Средно образование
2 технически ръководители Средно образование
1 търговски представител Средно образование
1 готвач Средно образование
5 маневристи Средно образование
10 работници, спомагателни шивашки дейности Средно, основно образование
5 сметосъбирачи Средно и по-ниско образование
8 общи работници, строителството Основно образование
4 обслужващо магазин Средно образование
5 продавачи, автомобили Средно образование
ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ
СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ
СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 2 МЕСТА
2 заварчици Средно образование
ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО
СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , схема „Младежка заетост”
2 продавач-консултанти-обучение Срочен договор
1 сервитьор-обучение Срочен договор
1 работник, кухня-обучение Срочен договор
1 мияч, съдове/ръчно-обучение Срочен договор
2 общи работници-обучение Срочен договор
2 машинни оператори, пералня/перачници-обучение Срочен договор
1 пакетировач-обучение Срочен договор
2 работници, зареждане на рафтове-обучение Срочен договор
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по МЗ от ЗНЗ
1 монтажник, хладилни и климатични инсталации чл.50 Срочен договор
1 отчетник, уреждане на застрахователни полици чл.53а Срочен договор
1 снабдител, доставчик чл.55а Срочен договор
1 икономист, социално застраховане чл.55а Срочен договор
1 опаковач чл.55в Срочен договор
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР”, схема”ОЗМ Компонент II”
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП ”РЧР”, схема”ОЗ Компонент II”
1 продавач-консултант Срочен договор
Работа в чужбина и Свободни работни места по EURES
България – сътрудник в отдел Документално обслужване на външно търговски сделки
Ирландия – асистент готвач и готвачи на станция
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА за сезонна заетост на морето може да получите на етаж 1 - стая 101, 102, 103
к.к. Златни пясъци -сервитьори, камериери/ки/ перално стопанство, етажни камериерки, работници, кухня и миячи, камериерки парк и басейн, помощник-сервитьори, сладкари, помощник- готвачи, готвачи и камериери общи части