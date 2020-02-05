



Малък градски театър "Зад канала" гостува в Дупница тази вечер. От 19:00 ч. в ОбДТ "Невена Коканова" публиката ще види постановката "Бел Ами" от Юрий Дачев по Ги дьо Мопасан.

В ролите ще видим Калин Врачански, Петър Калчев, Луиза Григорова - Макариев, Герасим Георгиев - Геро, Василена Атанасова, Таня Пашанкова, Христина Караиванова, Владимир Зомбори, Васил Банов, Владимир Димитров, Атанас Чопов, Каталин Старейшинска.

Режисьор на постановката е Бина Харалампиева, сецнографията е на Петя Стойкова, музика-Асен Аврамов, костюми-Петя Стойкова и Елица Георгиева.

В парижкото общество се появява един чаровен и амбициозен провинциалист, който събужда интереса на всички дами. Той иска успех, иска пари и всички красиви жени. Ще успее ли да постигне мечтите си и каква е цената, която ще плати? Калин Врачански, Луиза Григорова, Герасим Георгиев Геро, Василена Атанасова, Васил Банов и още много талантливи актьори във впечатляващия спектакъл на МГТ „Зад канала“.