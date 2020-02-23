Свободни работни места от 24 февруари в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини





А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО

1 младши експерт „Еколог” Висше образование,обект община Бобошево

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 109 МЕСТА

1 оператор на траш машина Средно, основно образование

2 касиери/бензиностанция Средно, основно образование

1 продавач,бюфет Средно образование

3 помощник, кухня Средно образование

3 стрелочници Средно образование, обект гр.Перник

3 маневристи Средно образование, обект гр.Перник

1 монтажник, дограма Средно образование, обекти на фирмата

1 домакин Средно образование

8 домашни помощници Средно и по-ниско образование

3 шофьори, товарен автомобил/международни превози/ Основно образование

9 кредитни експерти Средно образование

5 общи работници,обработка на дърво Средно и по-ниско образование

2 шлосери Средно образование

3 оператори с цифрово-програмно управление Средно образование

1 счетоводител-оперативен Средно образование

2 бармани Основно образование

1 шофьор, куриер Средно образование

2 помощници, кухня Основно образование

3 работници, поддръжка на сгради Основно образование

3 шивачи/спортно облекло Средно образование

6 общи работници Средно и по-ниско образование

2 готвачи Средно образование

6 работници, поддръжка Средно образование

8 резачи, горски дървен материал Основно образование

30 опаковачи Средно, основно образование

ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА



Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 2 МЕСТА

2 строителни техници Средно образование

ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА



Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА



ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА





ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , схема „Младежка заетост”

1 помощник,готвач-обучение Срочен договор

2 продавачи,автомобили-обучение Срочен договор

2 продавач-консултанти-обучение Срочен договор

1 сервитьор-обучение Срочен договор

2 продавач-консултанти –обучение Срочен договор

1 касиер Срочен договор

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по МЗ от ЗНЗ

1 общ работник чл.55а, обект гр.Сапарева баня Срочен договор

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР”, схема”ОЗМ Компонент II”

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП ”РЧР”, схема”ОЗ Компонент II”

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по НП ”Активиране на неактивни лица”

1 младши специалист Община Дупница Висше образование

Работа в чужбина и Свободни работни места по EURES

Испания – Флопоран – бране на ягоди и боровинки- без изискване за владеене на език и квалификация и/или образование



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА за сезонна заетост на морето може да получите на етаж 1, стая 101, 102, 103

Сервитьори, камериери/ки/перално стопанство, етажни камериерки, работници, кухня и миячи, камериерки парк и басейн, помощник-сервитьори, сладкари, помощник- готвачи, готвачи и камериери общи части