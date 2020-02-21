Готови са предложенията на Община Дупница за новите маршрутни линии № 5 и 5 А





Предложенията на Община Дупница за транспортната схема на линия № 5 и новата автобусна линия № 5 А вече са готови и ще бъдат предложение за гласуване на предстоящата сесия на ОбС на 28 февруари. Ето какви са те

Т Р А Н С П О Р Т Н А С Х Е М А

НА ВЪТРЕШНОГРАДСКА АВТОБУСНА ЛИНИЯ № 5



СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА / Ж.К. “ЧАВДАР ВОЙВОДА”/ - КВАРТАЛ БАЙКАЛ

1. Маршрут:

Социални жилища 1 - Социални жилища 2 – Бузлуджа – Тютюнев техникум –Чепкалото – Георги Икономов – ЖП гара – Васил Левски – ЛИДЛ - Байкал, в обратна посока по същият маршрут и спирки.

2. Разписание:

а) От Социални жилища: 6,15; 7,15; 8,15; 9,15; 10,15; 11,15; 12,15; 13,15; 14,15; 15,15; 16,15; 17,15; 18,15; 19,15;

б) От Байкал: 6,45; 7,45; 8,45; 9,45; 10,45; 11,45; 12,45; 13,45; 14,45; 15,45; 16,45; 17,45; 18,45; 19,45;



3. Събота и Неделя:

а) От Социални жилища: 8,15; 10,15; 12,15; 14,15; 16,15; 18,15; 19,15;

б) От Байкал: : 8,45; 10,45; 12,45; 14,45; 16,45;; 18,45; 19,45;

5. Дължина на автобусната линия - 3, 800 км

6. Време за изпълнение - 21 мин.

Т Р А Н С П О Р Т Н А С Х Е М А

НА ВЪТРЕШНОГРАДСКА АВТОБУСНА ЛИНИЯ № 5 A



СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА - ПРОМИШЛЕНА ЗОНА – СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА

1. Маршрут:

Социални жилища – Бузлуджа – Велико Търново - Тютюнев техникум – Маг. „Чайка“ – ЖП рампа – Кръгово кръстовище „ЮГ“ – сервиз „Вианор“ – Топливо – сп. „В. Левски“ /СОУЧЕ Отец Паисий“/ – ЛИДЛ – Спортна зала – Площад „Мизия“ – Симеон Велики“ - Социални жилища, в обратна посока по същият маршрут и спирки.

2. Разписание:

а) От Социални жилища: 6,30; 7,30; 8,30; 9,30; 10,30 11,30; 12,30; 13,30; 14,30; 15,30; 16,30; 17,30; 18,30; 19,30

б) В обратна посока: 7,00; 8,00; 9,00; 10,00; 11,00; 12,00; 13,00; 14,00; 15,00; 16,00; 17,00; 18,00; 19,00; 20,00;



3. Събота и Неделя:

а) От Социални жилища: 8,30; 10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 19,30;

б) О В обратна посока: 9,00; 11,00; 13,00; 15,00; 17,00; 19,00; 20,00

Всички часове се изпълняват с автобуси пригодени за хора с увреждания.

5. Дължина на автобусната линия - 8,100 км

6. Време за изпълнение - 25 мин.

