41-годишен мъж е арестуван за умишлен палеж в Самораново





41-годишен мъж е задържан сноши от дупнишки полицаи за умишлено причиняване на пожар в с. Самораново и причинени значителни материални щети. Сигналът за пожара е постъпил около 20.00 ч – в местността „Дългите ливади“ в селото е горял фураж. Пожарът е унищожил 700 бали фураж. Угасен е от 4 противопожарни екипа на РСПБЗН Дупница. Спасени са 500 бали сено, 2 сгради и 2 стопански постройки. Няма пострадали хора. Полицаите са установили час по-късно причинителя на пожара. По случая е образувано досъдебно производство в РУ Дупница, уведомен е дежурен прокурор.



