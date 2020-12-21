



Свободни работни места за Дупница и региона от днес, 21 декември:



БЮРО ПО ТРУДА-ДУПНИЦА



СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 2 МЕСТА

1 медицинска сестра Висше образование

1 учител по математика Висше образование



СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 17 МЕСТА

1 куриер Средно образование

1 счетоводител, оперативен Средно образование, опит 1г.

2 общи работници Средно и по-ниско образование

5 монтьори,двигатели на моторни превозни средства Средно образование

1 ръководител, движение Средно образование, обект Стомана Перник

1 стрелочник Средно образование, обект Стомана Перник

1 машинист, локомотивен Средно образование, обект Стомана Перник

1 маневрист Средно образование, обект Стомана Перник

4 монтьори, двигатели на моторни превозни средства Средно, основно образование, обект гр.София

ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА





ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , схема „Младежка заетост”

1 мърчандайзер, продажби-обучение Срочен договор

3 продавач-консултанти-обучение Срочен договор

1 носач-товарач-обучение Срочен договор

1 сладкар-обучение Срочен договор

1 сервитьор-обучение Срочен договор

1 работник, кухня-обучение Срочен договор

1 работник, поддържане на сгради Срочен договор

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по мерки за заетост от Закона за насърчаване на заетостта

1 продавач-консултант чл.53а от МЗ по ЗНЗ Срочен договор

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП ”РЧР”, схема”ОЗ Компонент II”

1 агент, снабдяване Срочен договор

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Заетост за теб”

1 общ работник обект с. Паничище Срочен договор

1 продавач, павилион Срочен договор

2 работници, товаро-разтоварна дейност Срочен договор

2 продавачи,хранителни продукти Срочен договор

2 продавачи, павилион Срочен договор

2 чистач/хигиенисти Срочен договор

1 организатор,дейности Срочен договор

1 снабдител,доставчик Срочен договор

2 продавачи, разносна търговия Срочен договор



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Заетост за теб - 2”

1 работник, кухня Срочен договор

1 шивач обект с. Бараково Срочен договор

2 продавач-консултанти Срочен договор

1 счетоводител, оперативен Срочен договор

1 пласьор,стоки Срочен договор

1 автомонтьор обект гр. Кочериново Срочен договор

1 изпитател, моторни превозни средства обект гр. Кочериново Срочен договор

1 дистрибутор обект гр. Кочериново Срочен договор

2 общи работници Срочен договор

1 работник, товаро-разтоварна дейност Срочен договор

1 шофьор, автобус Срочен договор

Работа в чужбина и Свободни работни места по EURES

Великобритания- земеделски работници за бране на цветя

Италия- работници за ремонт на бани, В и К /за предпочитане са основни познания по италиански и английски език, но не са задължителни

Чехия-оператори в завод за производство на климатици

- оператор в производството-електромеханичен монтаж в завод за автомобилни части

- машинен оператор

Испания- селскостопански работници за бране на ягоди