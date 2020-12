Голяма снежна буря удари източното крайбрежие на САЩ по време на ранните часове днес, създавайки допълнителни предизвикателства в разгара на пандемията от коронавирус и масовото разпространение на ваксинации в региона, информира AFP.

Зимната буря, преместваща се над Ню Йорк, Пенсилвания и други североизточни щати, оставя милиони, пред предизвикателството да се справят с повече от метър сняг седмица преди Коледа, потенциално нарушавайки тестовете за коронавирус и забавяйки празничните доставки. Освен това повече от 60 милиона души са били под предупреждения за лошо време от Мейн до Южна Каролина. Ню Йорк, ако бъде ударен толкова силно от бурята, както се прогнозира, ще бъде изправен пред най-много сняг от буря за повече от четири години, след като беше ударен през януари 2016 г. Длъжностни лица в щата Ню Йорк и Пенсилвания заявиха, че са готови да се справят с лошото време, за да гарантират, че графиците за доставка на ваксини ще продължат, както е планирано.

Бостън, най-населеният град в Масачузетс, наложи извънредно положение и издаде забрана за паркиране на ключови пътища заради снегопочистващите машини. "Увереността е висока, че тази голяма зимна буря ще доведе до значителни въздействия, включително прекъсвания на пътуванията и прекъсване на електрозахранването в голяма част от северната част на Средната част на Атлантическия океан, южната част на Ню Йорк и южната част на Централна Нова Англия", заяви NSW в туит късно в сряда. Въпреки потенциалното прекъсване, хората се втурнаха да играят на прочутия Таймс Скуеър в Ню Йорк - някои от тях бяха облечени като герои като Елмо и Батман, а други водиха битки със снежни топки. Докато снегът доставяше радост на някои, ресторантите подреждаха столове и маси и се затваряха, след като предупреждение за сняг ефективно сложи край на вечерята на открито, последната надежда на обичай за някои собственици на бизнес заради правилата за социално дистанциране.

