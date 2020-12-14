Свободни работни места за Дупница и региона от днес, 14 декември:
БЮРО ПО ТРУДА-ДУПНИЦА
СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО
1 медицинска сестра Висше образование
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 19 МЕСТА
1 куриер Средно образование
1 счетоводител, оперативен Средно образование, опит 1г.
3 общи работници Средно и по-ниско образование
5 монтьори,двигатели на моторни превозни средства Средно образование
1 ръководител, движение Средно образование, обект Стомана Перник
1 стрелочник Средно образование, обект Стомана Перник
1 машинист, локомотивен Средно образование, обект Стомана Перник
1 маневрист Средно образование, обект Стомана Перник
5 монтьори, двигатели на моторни превозни средства Средно, основно образование, обект гр.София
ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ
СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ
СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО
СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , схема „Младежка заетост”
1 мърчандайзер, продажби-обучение Срочен договор
1 готвач, заведение за бързо хранене –обучение Срочен договор
3 продавач-консултанти-обучение Срочен договор
1 носач-товарач-обучение Срочен договор
1 сладкар-обучение Срочен договор
1 сервитьор-обучение Срочен договор
1 работник, кухня-обучение Срочен договор
1 работник, поддържане на сгради Срочен договор
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП ”РЧР”, схема”ОЗ Компонент II”
1 агент, снабдяване Срочен договор
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Заетост за теб”
1 шивач обект с.Бараково Срочен договор
1 работник, кухня обект с. Паничище Срочен договор
1 общ работник обект с. Паничище Срочен договор
1 продавач, павилион Срочен договор
2 работници, товаро-разтоварна дейност Срочен договор
2 продавачи,хранителни продукти Срочен договор
1 работник, строителството обект с. Сапарево Срочен договор
2 продавачи, павилион Срочен договор
2 чистач/хигиенисти Срочен договор
1 организатор,дейности Срочен договор
1 снабдител,доставчик Срочен договор
2 продавачи, разносна търговия Срочен договор