



Свободни работни места за Дупница и региона от днес, 14 декември:



БЮРО ПО ТРУДА-ДУПНИЦА

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО

1 медицинска сестра Висше образование

СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 19 МЕСТА

1 куриер Средно образование

1 счетоводител, оперативен Средно образование, опит 1г.

3 общи работници Средно и по-ниско образование

5 монтьори,двигатели на моторни превозни средства Средно образование

1 ръководител, движение Средно образование, обект Стомана Перник

1 стрелочник Средно образование, обект Стомана Перник

1 машинист, локомотивен Средно образование, обект Стомана Перник

1 маневрист Средно образование, обект Стомана Перник

5 монтьори, двигатели на моторни превозни средства Средно, основно образование, обект гр.София



ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА





ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО

СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА

СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , схема „Младежка заетост”

1 мърчандайзер, продажби-обучение Срочен договор

1 готвач, заведение за бързо хранене –обучение Срочен договор

3 продавач-консултанти-обучение Срочен договор

1 носач-товарач-обучение Срочен договор

1 сладкар-обучение Срочен договор

1 сервитьор-обучение Срочен договор

1 работник, кухня-обучение Срочен договор

1 работник, поддържане на сгради Срочен договор



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП ”РЧР”, схема”ОЗ Компонент II”

1 агент, снабдяване Срочен договор



ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по ОП”РЧР” , проект ”Заетост за теб”

1 шивач обект с.Бараково Срочен договор

1 работник, кухня обект с. Паничище Срочен договор

1 общ работник обект с. Паничище Срочен договор

1 продавач, павилион Срочен договор

2 работници, товаро-разтоварна дейност Срочен договор

2 продавачи,хранителни продукти Срочен договор

1 работник, строителството обект с. Сапарево Срочен договор

2 продавачи, павилион Срочен договор

2 чистач/хигиенисти Срочен договор

1 организатор,дейности Срочен договор

1 снабдител,доставчик Срочен договор

2 продавачи, разносна търговия Срочен договор



